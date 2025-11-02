Recep Uçar: Takım olarak az hata yapmamız lazım

Trendyol Süper Lig'in 11. haftasında Konyaspor, sahasında Samsunspor'a 3-1 mağlup oldu.

Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Konyaspor Teknik Direktörü Recep Uçar, "Samsunspor iyi bir takım. UEFA Konferans Ligi'nde de iyi işler yapıyorlar. Böyle maçları kazanabilmek için takım olarak az hata yapmamız lazım. Pozisyona girip atamadığımız, genel olarak da fazla hata yaptığımız bir maçtı. İlk yarıda skoru berabere getirebilecek pozisyonlara girdik ancak değerlendiremedik. İkinci yarıya bazı şeyleri düzeltmek için çıktık. Ancak bunu da başaramadık. Neticesinde de evimizde Beşiktaş maçı sonrası taraftarımızı evlerine üzüntülü gönderdiğimiz bir maç. Samsunspor'u tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

