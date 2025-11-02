SABAH Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe maçını yazdı

SORULAR
1-
Beşiktaş- Fenerbahçe maçından kim gülerek çıkar? Neden?
2-
Beşiktaş'ta Sergen Yalçın da artık diken üstünde. Taraftarın protestosu vardı son maçta. Yalçın için bu derbinin anlamı nedir?
3-
Fenerbahçe'de Tedesco'ya karşı bir sevgi ve güvenoyu oluştu. Genç teknik adam deplasmanda nasıl bir taktikle maça çıkar?
4-
Beşiktaş'ın kalesinde ve defansında problemler var. Fenerbahçe ise bu alanda çok daha iyi. Bu fark maça nasıl yansır?
ALİ GÜLTİKEN
SERGEN YALÇIN'IN ELİNDE
1-
Derbilerin favorisi olmaz. O günü doğru oynayan, stratejiyi doğru yapan, planladıklarını sahada daha çok gerçekleştirebilen ve kendi içinden farklı günün yıldızlarını çıkarabilen takımlar bu maçları kazanır. Beşiktaş'ın çok arzu edilmeyen bir maça geliş süreci var ancak bunlar başlama düdüğü çalana kadar olan şeyler. Saha ve seyirci avantajı derbilerde çok değerli.
Beşiktaş'ın kadrosu bu tür derbileri kazanabilecek bir ekip. Sergen Yalçın'ın doğru yönlendirmesi ve doğru oyun sistemi bu derbi için bence en çok ihtiyaç duyulan şey. F.Bahçe, Tedesco ile son haftalarda iyi bir görüntüye ulaştı. Daha moralli geliyorlar. Beşiktaş'a oranla biraz daha rakip alanda pres yaparak oynamaya çalışıyorlar. Derbiyi belirleyecek olan, sahada inisiyatif alan, irade kullanan ve oyunu etkileyebilecek oyuncular olacaktır.
GÜVENSİZLİK YOK EDİLMELİ
2-
Her
şeyden önce bu söylemlerin, oyuncuların üzerinde oluşturabileceği negatif etkiyi ve güvensizliği tamir etmesi gerekiyor. Eksiklikler olabilir ama Beşiktaş'ın bu kadrosunun yetersiz olduğunu göstermez.
Sergen hoca açısından bu takımı sahiplenmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. "Benden önce yapıldı, bunlarla ancak bu kadar oluyor" bakış açısı hem kendisine hem Beşiktaş'a büyük zarar veriyor. Bu maç tüm bunları geride bırakıp onun adına da Beşiktaş adına da her şeyin tamir edileceği bir mücadele olarak öne çıkıyor.
KAYBEDEN HOCA SIKINTIYA GİRER
3-
Gaziantep maçında da gördük ki kafasındaki oyun planı, ekibini bir büyük takım felsefesiyle rakip alanda baskı yaparak oynatmaya çalışıyor. Beşiktaş'ın kendi yarı alanında bekleyerek oynama düşüncesini tekrarlaması halinde bunun F.Bahçe'ye avantaj sağlayacağı ortada.
Tedesco'nun yapacaklarının yanında Beşiktaş'ın nasıl bir oyun planlaması içinde olacağı daha çok belirleyici olacaktır. Bu derbinin iki hoca açısından da kaybetmeleri durumunda farklı tartışmalara doğru gideceği de yadsınamaz bir gerçek.
ŞARTLAR BİR DÜDÜKLE DEĞİŞİR
4-
Maçın öncesindeki sorunlar ve problemler her zaman bu tür derbilerde geride kalır. Motivasyon çok farklıdır. Şartlar değişir, kazanılacak bir derbi, teknik adamlar, futbolcular, yönetimler açısından çok önemli bir can simididir. Yeni sayfalar açar. O yüzden bu tür konuların hepsi, derbi başladığı andan itibaren gerçekliğini yitirir. Önemli olan; günü ve anı doğru oynamaktır.
GÜRCAN BİLGİÇ
G.ANTEP'TE MESAJI VERDİ
1-
Derbilerin beklenen sonucu beraberliktir. Ama öyle bir maç ki berabere kalan aslında kaybedecek. Ligin 11. haftası ve zirveden kopmamak önemli. Kadro kalitesi, son haftalarda yakaladığı rüzgâr ve değişen taktik anlayışı ile Fenerbahçe galibiyete daha yakın.
Gaziantep deplasmanındaki stratejisi de bu mesajı taşıyor zaten. Bir gün öncesine bakmayacaklardır. Öne geçtiklerinde tribün desteğini de terse çevirirler.
YALÇIN SIRAT KÖPRÜSÜ'NDE
2-
Sergen hoca derbilere iyi hazırlanıyor. RAMS Park'ta da takımını iyi kurguladı, duran toplara özel setler yapmıştı, pozisyon buldu. Tüm Beşiktaşlılar istedi takıma gelmesini. Bir şeyleri değiştireceğini umuyorlardı. Olmadı… Dolayısıyla maçı kaybetmek istemeyecektir. Zirveden zaten uzaklaştı ama taraftara 'Ben buradayım' mesajı da vermeli.
Takımının daha dik durmasını sağlayacaktır ama sahaya çıkıp oynamayacağına göre stratejisini dikkatli kurar. Sırat Köprüsü'nde olduğunu biliyor.
PENALTI DA OLUR, KIRMIZI DA
3-
Tedesco,
Gaziantep'te stratejisinin ipuçlarını verdi zaten. Üst üste iki zorlu maçtan topu rakibe vererek galip ayrıldı. Defansını oturttu, Ederson güven veriyor, Alvarez-İsmail ikilisinin direnci de tuttu.
Oyunu Kerem üstünden kurmaya çalışıp, dikine oynamayı tercih edecektir. Rakibi iyi analiz ettiğini de gösterdi. Bu yüzden Beşiktaş'ın ataklarda işi kolay değil. Anlardaki oyuncu becerisi en önemli silahı olur. "Başı nerede ağrır" derseniz; iki takım da temaslı oynayacak ve kart problemi yaşayacaktır. Bu maçta penaltı da çıkar, kırmızı da.
F.BAHÇE ÖNE KORKMADAN GİDİYOR
4-
Baktığımız zaman ana fikir de bu zaten. Beşiktaş, kendi ceza alanına top geldiği anda bunu savuşturamıyor. Bugün içinde bulunduğu kötü durumun temel nedeni de o. Yoksa Orkun Kökçü, Ndidi ve Rafa Silva merkezi, herkesin kıskanarak baktığı üçlü olarak öne çıkıyor.
Fenerbahçe'de Skriniar'ın tecrübesi, Oosterwolde'nin çabukluğu. Dengeli bir tandemi oluşturdu sarı-lacivertli ekip. İki önemli hücum bekine de sahip ve elbette Ederson gibi müthiş bir kaleci var kadrosunda. Oyuncular arkalarına güvendiklerinde, öne de korkmadan, rahatça gidiyorlar. Sanırım iki taraf da önde yapacakları baskılara ve duran toplara odaklanır. Az hata yapanın takımı maçtan 3 puanla ayrılmayı başaracaktır.