SABAH Spor yazarları Beşiktaş-Fenerbahçe maçını yazdı

Beşiktaş- Fenerbahçe maçından kim gülerek çıkar? Neden?Beşiktaş'ta Sergen Yalçın da artık diken üstünde. Taraftarın protestosu vardı son maçta. Yalçın için bu derbinin anlamı nedir?Fenerbahçe'de Tedesco'ya karşı bir sevgi ve güvenoyu oluştu. Genç teknik adam deplasmanda nasıl bir taktikle maça çıkar?Beşiktaş'ın kalesinde ve defansında problemler var. Fenerbahçe ise bu alanda çok daha iyi. Bu fark maça nasıl yansır?Derbilerin favorisi olmaz. O günü doğru oynayan, stratejiyi doğru yapan, planladıklarını sahada daha çok gerçekleştirebilen ve kendi içinden farklı günün yıldızlarını çıkarabilen takımlar bu maçları kazanır. Beşiktaş'ın çok arzu edilmeyen bir maça geliş süreci var ancak bunlar başlama düdüğü çalana kadar olan şeyler.Beşiktaş'ın kadrosu bu tür derbileri kazanabilecek bir ekip. Sergen Yalçın'ın doğru yönlendirmesi ve doğru oyun sistemi bu derbi için bence en çok ihtiyaç duyulan şey. F.Bahçe, Tedesco ile son haftalarda iyi bir görüntüye ulaştı. Daha moralli geliyorlar. Beşiktaş'a oranla biraz daha rakip alanda pres yaparak oynamaya çalışıyorlar.Herşeyden önce bu söylemlerin, oyuncuların üzerinde oluşturabileceği negatif etkiyi ve güvensizliği tamir etmesi gerekiyor.Sergen hoca açısından bu takımı sahiplenmesinin önemli olduğunu düşünüyorum. "Benden önce yapıldı, bunlarla ancak bu kadar oluyor" bakış açısı hem kendisine hem Beşiktaş'a büyük zarar veriyor. Bu maç tüm bunları geride bırakıp onun adına da Beşiktaş adına da her şeyin tamir edileceği bir mücadele olarak öne çıkıyor.Gaziantep maçında da gördük ki kafasındaki oyun planı, ekibini bir büyük takım felsefesiyle rakip alanda baskı yaparak oynatmaya çalışıyor.Tedesco'nun yapacaklarının yanında Beşiktaş'ın nasıl bir oyun planlaması içinde olacağı daha çok belirleyici olacaktır. Bu derbinin iki hoca açısından da kaybetmeleri durumunda farklı tartışmalara doğru gideceği de yadsınamaz bir gerçek.Maçın öncesindeki sorunlar ve problemler her zaman bu tür derbilerde geride kalır. Motivasyon çok farklıdır. Şartlar değişir, kazanılacak bir derbi, teknik adamlar, futbolcular, yönetimler açısından çok önemli bir can simididir. Yeni sayfalar açar. O yüzden bu tür konuların hepsi, derbi başladığı andan itibaren gerçekliğini yitirir. Önemli olan; günü ve anı doğru oynamaktır.Derbilerin beklenen sonucu beraberliktir. Ama öyle bir maç ki berabere kalan aslında kaybedecek. Ligin 11. haftası ve zirveden kopmamak önemli.Gaziantep deplasmanındaki stratejisi de bu mesajı taşıyor zaten. Bir gün öncesine bakmayacaklardır. Öne geçtiklerinde tribün desteğini de terse çevirirler.Sergen hoca derbilere iyi hazırlanıyor. RAMS Park'ta da takımını iyi kurguladı, duran toplara özel setler yapmıştı, pozisyon buldu. Tüm Beşiktaşlılar istedi takıma gelmesini. Bir şeyleri değiştireceğini umuyorlardı. Olmadı… Dolayısıyla maçı kaybetmek istemeyecektir.Takımının daha dik durmasını sağlayacaktır ama sahaya çıkıp oynamayacağına göre stratejisini dikkatli kurar. Sırat Köprüsü'nde olduğunu biliyor.Tedesco,Gaziantep'te stratejisinin ipuçlarını verdi zaten. Üst üste iki zorlu maçtan topu rakibe vererek galip ayrıldı.Oyunu Kerem üstünden kurmaya çalışıp, dikine oynamayı tercih edecektir. Rakibi iyi analiz ettiğini de gösterdi. Bu yüzden Beşiktaş'ın ataklarda işi kolay değil. Anlardaki oyuncu becerisi en önemli silahı olur. "Başı nerede ağrır" derseniz; iki takım da temaslı oynayacak ve kart problemi yaşayacaktır.Baktığımız zaman ana fikir de bu zaten. Beşiktaş, kendi ceza alanına top geldiği anda bunu savuşturamıyor. Bugün içinde bulunduğu kötü durumun temel nedeni de o.Fenerbahçe'de Skriniar'ın tecrübesi, Oosterwolde'nin çabukluğu. Dengeli bir tandemi oluşturdu sarı-lacivertli ekip. İki önemli hücum bekine de sahip ve elbette Ederson gibi müthiş bir kaleci var kadrosunda. Oyuncular arkalarına güvendiklerinde, öne de korkmadan, rahatça gidiyorlar.