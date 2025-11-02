SON DAKİKA | Beşiktaş – Fenerbahçe: Dev maçta 11’ler belli oldu

Beşiktaş ile Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Tüpraş Stadı'nda karşılaşacak. Hakem Ali Yılmaz'ın yöneteceği 90 dakikada İbrahim Çağlar Uyarcan ve Hakan Yemişken yardımcı hakem olarak görev alacak. VAR koltuğunda ise Sarper Barış Saka oturacak.

İLK 11'LER

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Paulista, Emirhan, Rıdvan, Ndidi, Orkun, Cengiz, Rafa, Cerny, El Bilal

FENERBAHÇE: Ederson, Semedo, Skriniar, Oosterwolde, Levent, Alvarez, Nene, İsmail, Asensio, Kerem, En-Nesyri

Ligde oynadığı 10 maçta 6 galibiyet, 4 beraberlikle 22 puan toplayan sarı-lacivertli ekip, 3. sırada bulunuyor. Sarı-lacivertli ekipte hedef, Beşiktaş deplasmanından da galibiyetle ayrılarak zirve yarışından uzaklaşmamak.

Ligde oynadığı son 4 müsabakada 1 kez galip gelebilen siyah-beyazlılar ise derbiyi kazanarak yeni bir çıkış arıyor.

FENERBAHÇE'DE SAKAT OYUNCU YOK

Fenerbahçe'de Beşiktaş mücadelesi öncesinde sakat oyuncu bulunmuyor. Sakatlığını atlatıp bir süredir takımla çalışan Mert Hakan Yandaş'ın derbide kadroda olması beklenmiyor. Uzun süredir sakatlığı bulunan ancak Stuttgart maçıyla formasına kavuşan Jhon Duran ise derbi kadrosunda yer alacak. Kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun ise henüz affedilmedi. Bu iki isim, Beşiktaş karşısında takımlarını yalnız bırakacak.

SADETTİN SARAN'IN İLK DERBİ HEYECANI

Fenerbahçe'de 21 Eylül'de gerçekleştirilen seçimli olağanüstü genel kurulda başkanlığa getirilen Sadettin Saran, sarı-lacivertli kulübün başında ilk derbi heyecanını yaşayacak. Saran'ın göreve gelmesinin ardından 4 lig, 3 UEFA Avrupa Ligi maçına çıkan sarı-lacivertliler, bu müsabakalarda 5 galibiyet, 1 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı. Fenerbahçe, ligdeki son 4 maçından 10 puanla ayrıldı.

2 İSİM KART CEZA SINIRINDA

Fenerbahçe'de Beşiktaş derbisi öncesinde 2 oyuncu, kart ceza sınırında bulunuyor. Ligde oynadıkları maçlarda 3'er sarı kart gören İsmail Yüksek ve Jayden Oosterwolde, Beşiktaş derbisinde kart görmeleri durumunda iç sahada Kayserispor ile yapılacak müsabakada takımlarını yalnız bırakacak.

UDUOKHAİ VE EMİRHAN, CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta savunma oyuncuları Felix Uduokhai ile Emirhan Topçu, sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Bu oyuncular, derbide kart görmeleri durumunda ligde bir sonraki hafta deplasmanda oynanacak Antalyaspor müsabakasında forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda dün yapılan idmanla birlikte takımla çalışmaya başlayan Rafa Silva'nın ardından eksik oyuncu bulunmuyor.