Taraftardan Barış Alper’e ikinci ıslık!

Neom'a transfer olmak isteyen ve sosyal medyada ekran karartarak kendisine izin vermeyen yönetime tepki gösteren Barış Alper Yılmaz'a taraftarın öfkesi dinmiyor. Milli futbolcu, dün kenara gelirken tribünlerin bir kısmının protestosuyla karşı karşıya kaldı. Bir kısım taraftar ise destek verdi. Daha önce Bodo/Glimt karşılaşmasında da ıslıklanan 25 yaşındaki oyuncuya Okan Buruk sahip çıkmıştı. İkinci kez ıslıklanan Barış'ın moralinin çok bozulduğu gözlendi.Barış Alper maç sonrası tepki hakkında, "Her zaman iyi oynamak istiyorum ama zaman zaman istediklerimi yapamıyorum. Ben sıfırdan geldim. Mentalim düşmez. Taraftar kötü oynadığımda da bana destek veriyor' dedi.