Var mısın yok musun!

Giriş Tarihi: 2.11.2025

Beşiktaş ile Fenerbahçe bugün kozlarını paylaşıyor. Ligde son oynadığı 4 maçta sadece 1 kez kazanabilen Kartal, evindeki mücadelede galibiyetten başka bir şey düşünmüyor! Tedesco'yla yeni hava yakalayan Kanarya ise zirve yarışında kalmak için müsabakayı kazanarak çıkışını sürdürmeyi hedefliyor

Süper Lig'de derbi haftasında sıra Beşiktaş ile F.Bahçe'ye geldi. Son sezonlarda taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşatan siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen sarı-lacivertli ekibi ağırlayacak. Son 4 maçında 1 galibiyet alan Kartal'ın hedefi; kazanarak yeni bir sayfa açmak. Son 3 resmi mücadeleden de mutlu ayrılarak Tedesco ile iddiasını ortaya koyan Kanarya da çıkışını sürdürme peşinde.

F.BAHÇE'DE BÜYÜK PRİM!
F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran, dev maç öncesinde primi belirledi. Saran, bugün kazanılması halinde futbolculara 1.5 milyon Euro prim dağıtacak. Beşiktaş'ta ise takıma rakam bildirilmedi. Galibiyet halinde Başkan Serdal Adalı, soyunma odasında oyunculara ödülü açıklayacak.

EN KRİTİK MALİ KURUL!
Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul bugün saat 10.00'da Sinan Erdem'de gerçekleştirilecek. Toplantıda son üç dönem oylanacak. Ayrıca genel kurulda, eski başkan Hasan Arat hakkında verilen disiplin yaptırımı görüşülecek.

