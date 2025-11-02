Var mısın yok musun!

Süper Lig'de derbi haftasında sıra Beşiktaş ile F.Bahçe'ye geldi.Son 4 maçında 1 galibiyet alan Kartal'ın hedefi; kazanarak yeni bir sayfa açmak.F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran, dev maç öncesinde primi belirledi. Saran, bugün kazanılması halinde futbolcularaprim dağıtacak. Beşiktaş'ta ise takıma rakam bildirilmedi. Galibiyet halinde Başkan Serdal Adalı, soyunma odasında oyunculara ödülü açıklayacak.Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul bugün saat 10.00'da Sinan Erdem'de gerçekleştirilecek. Toplantıda son üç dönem oylanacak. Ayrıca genel kurulda, eski başkan Hasan Arat hakkında verilen disiplin yaptırımı görüşülecek.