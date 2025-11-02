Var mısın yok musun!

Süper Lig'de derbi haftasında sıra Beşiktaş ile F.Bahçe'ye geldi. Son sezonlarda taraftarına büyük hayal kırıklığı yaşatan siyah-beyazlılar, Tüpraş Stadı'nda şampiyonluk yarışından kopmak istemeyen sarı-lacivertli ekibi ağırlayacak.
Son 4 maçında 1 galibiyet alan Kartal'ın hedefi; kazanarak yeni bir sayfa açmak. Son 3 resmi mücadeleden de mutlu ayrılarak Tedesco ile iddiasını ortaya koyan Kanarya da çıkışını sürdürme peşinde.
F.BAHÇE'DE BÜYÜK PRİM!
F.Bahçe Başkanı Sadettin Saran, dev maç öncesinde primi belirledi. Saran, bugün kazanılması halinde futbolculara 1.5 milyon Euro
prim dağıtacak. Beşiktaş'ta ise takıma rakam bildirilmedi. Galibiyet halinde Başkan Serdal Adalı, soyunma odasında oyunculara ödülü açıklayacak.
EN KRİTİK MALİ KURUL!
Beşiktaş'ta olağan idari ve mali genel kurul bugün saat 10.00'da Sinan Erdem'de gerçekleştirilecek. Toplantıda son üç dönem oylanacak. Ayrıca genel kurulda, eski başkan Hasan Arat hakkında verilen disiplin yaptırımı görüşülecek.