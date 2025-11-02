Yasa dışı bahisle yeni mücadele planı hazır

Türkiye gündemini hakemlerin bahis skandalı meşgul ederken resmi gazetede bu konuyla da yakından alakalı bir genelge yayımlandı. Yasa dışı bahis, şans oyunları ve kumarla etkin mücadelenin, kamu güvenliğinin sağlanması, toplumsal yapının korunması ile ekonomik ve sosyal refahın sürdürülebilirliği açısından hayati önem taşıdığı vurgulandı. Söz konusu faaliyetlerin sanal mecralar, finansal sistem, reklam ve tanıtım kanalları ile uluslararası boyuttaki tüm aşamalarında tespiti ve engellenmesi amacıyla Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı koordinasyonunda kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşlarıyla iş birliği içindehazırlandığı kaydedildi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzalı genelgede şu ifadeler kullanıldı: "Söz konusu Eylem Planı, Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığı tarafından eylemlerden sorumlu ve eylemlerin gerçekleştirilmesinde iş birliği yapılacak olan kurum ve kuruluşlarla paylaşılacak, Eylem Planı'nın uygulama ve izleme faaliyetleri koordine edilecektir. Bu itibarlakapsamında tüm kamu kurum ve kuruluşlarının üzerine düşen görev ve sorumlulukları hassasiyetle yerine getirmesi, eylem planının uygulanması ve izlenmesi sürecinde ihtiyaç duyulacak her türlü destek ve yardımın bütün kamu kurum ve kuruluşlarınca titizlikle ve öncelikle sağlanması hususunda gereğini rica ederim."