Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut: "İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık"

Süper Lig'in 11'inci hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor evinde karşı karşıya geldiği Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük 1-0 mağlup etti. Mücadele sonrası Çaykur Rizespor Teknik Direktörü İlhan Palut maçı değerlendirdi.

İlhan Palut, maç değerlendirmesinde ihtiyaçlarını olan bir galibiyet aldıklarını söyleyerek, "Takımım son periyotta daha düzenli, disiplinli oynayan takım görüntüsüne sahipti. Daha kompakt oynayabiliyorduk. Eksiğimiz yeterince net gol pozisyonu üretememekti. Genelde çalışmalarımızı bu yönde yoğunlaştırdık. Analizler ve antrenmanlar ofansif yoğunluktaydı. Rakibimiz hemen hemen büyün maçlarında istediği puanı alamasa da rakibine sorun çıkaran bir takım. Çok dikkatli oynamamız lazımdı.

Oyun genel olarak bize daha yakındı. Bir- iki pozisyonda bulduk ama maalesef değerlendiremedik. İlk yarıdaki eksiğimiz topu rakipten geç kazanmak oldu. Karagümrük takımı da dönem dönem ceza sahamıza geldi. Bir tanede pozisyon buldular. İkinci yarıda ilk yarıdaki tek eksiğimiz olan topu geri kazanmayı da geliştirdik. Rakip yarı sahada baskı kurduk. Sahada ofansif oyuncu sayımız çoğaldı. Duran toptan da olsa bir golle değerli galibiyet aldık. İhtiyacımız olan bir galibiyet aldık" dedi.