Corendon Alanyaspor - Gaziantep FK maçında gol sesi çıkmadı!

Süper Lig'in 11. haftasında Alanyaspor, sahasında Gaziantep FK'yi ağırladı. Oba Stadyumu'nda oynanan karşılaşma 0-0 bitti.
Bu sonucun ardından Gaziantep FK, 18 puana, Alanyaspor ise 14 puana yükseldi. Süper Lig'de gelecek hafta Gaziantep FK, Çaykur Rizespor'u ağırlayacak. Alanyaspor, Trabzonspor'a konuk olacak.
MAÇTAN DAKİKALAR:
8'inci dakikada Gaziantep FK'nın sol taraftan gelişen atağında Kamara'nın ön direğe gönderdiği ortada topla buluşan Bayo'nun şutu az farkla dışarı gitti.
19'uncu dakikada Gaziantep FK'nın merkezden yaptığı atağında topla buluşan Bayo'nun şutu kaleci Ertuğrul Taşkıran'dan dönerken topu alan Kozlowski kaleci Ertuğrul Taşkıran'ı çalımladı. Kozlowski'nin şutu da Janvier'e çarparak uzaklaştı. Alanyaspor savunması tehlikeyi uzaklaştırdı.
45'inci dakikada Alanyaspor'un merkezden gelişen atağında topla buluşan Makouta'nın sert şutunu kaleci Zafer Görgen kornere çeldi.
Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle tamamlandı.
59'uncu dakikada Gaziantep FK'nın sol taraftan gelişen atağında topla buluşan Camara, topu ceza sahasına taşıyıp yaptığı vuruşta top az farkla direğin dibinden dışarı çıktı.
70'inci dakikada Gaziantep FK'nın sol taraftan geliştirdiği atakta Janvier'den topu kapan Yusuf Kabadayı'nın ceza sahası çaprazında vurduğu şutu kaleci Ertuğrul Taşkıran kurtardı.
82'nci dakikada Alanyaspor'da ceza sahası içinde topla buluşan Yusuf Özdemir, penaltı noktasında topu Makouta ile buluşturdu. Makouta'nın şutu az farkla dışarı çıktı.
Mücadele golsüz eşitlikle sonuçlandı.
STAT: Alanya Oba Stadyumu
HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Osman Gökhan Bilir, Ogün Kamacı
CORENDON ALANYASPOR: Ertuğrul Taşkıran, Lima, Aliti, Ümit Akdağ, Ruan (Dk 72 Hadergjonaj), Makouta, Janvier (Dk. 64 Maestro), Yusuf Özdemir, Hagi (Dk. 83 Efecan Karaca), İbrahim Kaya (Dk. 64 Meschack), Ogundu (Dk. 72 Hwang)
GAZİANTEP FK: Zafer Görgen, Perez, Arda Kızıldağ, Semih Güler, Nazım Sangare, Melih Kabasakal, Camara (Dk. 86 Ogün Özçiçek), Kozlowski, Maxim (Dk. 90+1 Lungoyi), Yusuf Kabadayı, Bayo (Dk. 72 Boateng)
SARI KARTLAR: Aliti, Yusuf Özdemir, Maestro (Alanyaspor)