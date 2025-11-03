Derbi notları

Filistin'e büyük destek

Siyah-beyazlı taraftarlar, karşılaşma öncesinde kale arkası tribünde koreografi yaptı. Koreografide Sumud Filosu'na yer verilirken, alt tribünde de 'Free Palestine' pankartı açıldı. Kapalı tribünde, 'Bir ülkenin geleceği, çocukların gülüşünde saklıdır' pankartı dikkat çekti. Koreografi sırasında ise stat hoparlöründen Dabke Dansı'nın müziği olan Leve Palestine çaldı.



'F.Bahçelileri güldüreceğiz'

Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Ertan Torunoğulları, derbinin ardından açıklamalarda bulundu. Torunoğulları şunları söyledi: "Biraz zamana ihtiyacımız var demiştik. Gerçekten F.Bahçe taraftarı birlikte olduğunda aşamayacakları hiçbir şey yok. Gülmeyen tüm Fenerbahçelileri güldüreceğiz. Biz G.Saray'ı yeneceğiz. Başkanımız iki projemiz var demişti. Samandıra ve Kadıköy cehennemi. Samandıra'da toplantılarla ölü toprağını kaldırdık. Şimdi sıra Kadıköy cehenneminde. İnanıyorum Kayserispor maçında biz Kadıköy'ün o ruhunu, cehennemini yaratacağız.''



50 milyon Euro'luk dev kulübe

BEŞİKTAŞ derbisine güçlü bir ilk 11'le çıkan Fenerbahçe, Tarık, Çağlar, Becao, Brown, Mert, Fred, Szymanski, Oğuz, Talisca ve Duran'dan oluşan yedek kulübesiyle de dikkat çekti. Sadece bu oyuncuların toplam yıllık maaşı 50 milyon Euro'yu buldu.



Beşiktaşlı Toprak'a forma ve çiçek

2025 Dünya Superbike'ta 3. kez şampiyonluğa ulaşan Beşiktaş taraftarı milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu'na maç öncesinde forma ve çiçek takdim edildi. 29 yaşındaki sporcu, hediye takdiminin ardından motosikletiyle soyunma odası tüneline doğru hareket etti. Şampiyon, derbi maçı da tribünden takip etti.