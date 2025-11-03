Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Galatasaray Başkanı Dursun Özbek: Ajax maçı önemli bir eşik
Giriş Tarihi: 3.11.2025 16:40

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Galatasaray Lisesi'nde aldığı ödülün ardından gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Yılın Frankofon Şahsiyet ödülünü aldı. Özbek, ödülü almasının ardından Galatasaray Lisesi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

"ELİMİZDEN GELENİ YAPIYORUZ"

Aldığı ödül ile ilgili konuşan Özbek, "Çok sevinçliyim. Galatasaray'da göreve geldikten sonra yaptıklarımız büyük ölçüde etkiledi. Çok onur verici bir onur ve Galatasaray'a da yakışır. Takdir edilmek güzel bir şey. Arkadaşlarımla Galatasaray için elimizden geleni yapıyoruz. Takdir edildiği için hem şahsım hem de arkadaşlarım adına mutluyum. Keyifli bir dönem geçiriyoruz. İnşallah böyle devam eder." ifadelerini kullandı.

"AJAX ÖNEMLİ BİR EŞİK"

Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Ajax maçı ile ilgili konuşan Özbek, "3 maçta 2 galibiyet aldık. Ajax deplasmanına gidiyoruz. Amacımız taraftarımız memnun etmek ve zirveye doğru tırmanmak. Bizim için önemli bir eşik. Güzel bir sonuç almak istiyoruz. İnşallah ondan sonra da yolumuza devam edeceğiz ama Ajax önemli bir eşik." dedi.

