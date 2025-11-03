Gecenin tartışılan pozisyonları

BEŞİKTAŞLI Rafa Silva, 16. dakikada Fenerbahçeli Oosterwolde'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Hakem Ali Yılmaz, faule karar verdi ancak sarı kartına başvurmadı. Sarı-lacivertli oyuncuyu uyarmakla yetindi. Bu duruma siyah-beyazlı futbolcular, tepki gösterip uzun süre itiraz etti ancak bu çaba sonucu değiştirmedi.





DAKİKALAR 26'yı gösterdiğinde, Orkun Kökçü, Edson Alvarez'in baldırına vurdu. Hakem Ali Yılmaz sarı kartını çıkardı. VAR uyarısıyla monitöre giden hakem, dönüşünde sarı kartı iptal edip direkt kırmızıyı gösterdi. Milli futbolcu, kariyerindeki 3 kırmızı kartın ikisini (diğeri Başakşehir) Beşiktaş'ta görmüş oldu. Bu pozisyona sinirlenen Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın da kırmızıyla atıldı





İLK YARININ uzatma dakikalarında ceza sahası içinde Fenerbahçeli Kerem Aktürkoğlu şut çekerken Salih Uçan'ın baskısıyla yerde kaldı. Kanarya penaltı bekledi. İki takım oyuncuları da hakemin etrafını çevirdi, Riva'dan gelen yanıt 'devam' oldu.