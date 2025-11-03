Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri LİVERPOOL REAL MADRİD MAÇI TARİHİ: UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Giriş Tarihi: 3.11.2025 16:43

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde milli yıldızımız Arda Güler’in forma giydiği Real Madrid, İngiliz devi Liverpool’a konuk olacak. Bir tarafta Şampiyonlar Ligi’nde 3’de 3 yapan Real Madrid, diğer tarafta ise grup aşamasında şu ana kadar yalnızca Galatasaray’a kaybeden Liverpool. Kritik karşılaşmanın yayın kanalı ve saati merak ediliyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları oynanacak. Liverpool deplasmanında Real Madrid'in ilk 11'i merak konusu olurken, milli yıldızımız Arda Güler'in karşılaşmaya ilk 11'de başlaması bekleniyor. Peki, UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Liverpool-Real Madrid Şampiyonlar Ligi 4. hafta maçı, 4 Kasım 2025 Salı günü Anfield'da saat 23.00'da başlayacak.

Mücadele tabii Spor'dan canlı olarak yayınlanacak.

Milli futbolcu Arda Güler, Real Madrid formasıyla gösterdiği performansla ekim ayının futbolcusu seçildi.

Teknik direktör Xabi Alonso yönetimindeki İspanyol ekibinde form grafiği giderek artan ve takımının skor üretimine büyük katkı sağlayan 20 yaşındaki Arda Güler, taraftarların oylamasında ekim ayının en iyi futbolcusu ödülünün sahibi oldu.

Başkent ekibinin formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıkan milli futbolcu, 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanan ve Real Madrid'in 1-0 kazandığı mücadelende de "maçın oyuncusu" seçilmişti.

