LİVERPOOL REAL MADRİD MAÇI TARİHİ: UEFA Şampiyonlar Ligi Liverpool Real Madrid maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Başkent ekibinin formasıyla bu sezon tüm kulvarlarda 13 maça çıkan milli futbolcu, 3 kez rakip fileleri havalandırdı.

Arda Güler, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Juventus ile oynanan ve Real Madrid'in 1-0 kazandığı mücadelende de "maçın oyuncusu" seçilmişti.