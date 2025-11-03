Samsunspor’dan tarihi galibiyet

gümbür gümbür giden Samsunspor, Süper Lig'de de üst sıralara tırmanışını sürdürüyor.Henüz 5. dakikada Musaba'nın golüyle öne geçen kırmızı-beyazlı takım, 13'te de Cherif Ndiaye ile sevincini katladı. İkinci yarıda savunmadan atağa çıkan Satka'nın 57'deki vuruşu, Konya'dan Bazoer'e çarparak ağlara gitti: 0-3… 3 dakika sonra Umut Nayir, farkı düşürdü: 1-3. Ancak kalan dakikalarda skor değişmedi. Samsun puanını 20 yaparken son 4 maçta 3 kez yenilen Konya 14 puanda kaldı.