Trabzonspor’un Fatih Tekke ile bileği bükülmüyor!

Geçen sezon ligin 27. haftasında Atakaş Hatayspor mağlubiyetinin ardından 32 puanla 11. sırada bulunan Karadeniz ekibinde, Şenol Güneş'in yerine Fatih Tekke göreve getirildi.

Bordo-mavililer, Fatih Tekke ile ilk sezonundaki 11 karşılaşmada 5 galibiyet, 4 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 19 puan elde etti. Karadeniz ekibi, ligi 51 puanla 7. tamamladı.

Trabzonspor, bu sezon ise 11. hafta sonunda lider Galatasaray'ın 5 puan, Fenerbahçe'nin ise 1 puan gerisinde 24 puanla 3. sırada yer alıyor.

BU SEZON TEK YENİLGİ

Trabzonspor, bu sezon 11 haftada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı.

Bordo-mavililer, ilk 3 haftada evinde Kocaelispor ve Hesap.com Antalyaspor'u, deplasmanda ise Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorlarla mağlup etti.

Sezonun 4. haftasında Samsunspor ile Trabzon'da 1-1 berabere kalan Karadeniz ekibi, 5. hafta Fenerbahçe'ye uzun süre 10 kişi oynadığı karşılaşmada 1-0 mağlup oldu.

Bordo-mavililer, 6. hafta Gaziantep FK ile sahasında 1-1 berabere kalırken 7. haftada İstanbul'da Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 4-3, 8. hafta evinde Zecorner Kayserispor'u 4-0, 9. haftada Çaykur Rizespor'u deplasmanda 2-1, 10. haftada ikas Eyüpspor'u sahasında 2-0 mağlup etti. Trabzonspor, 11. haftada ise Galatasaray ile 0-0 berabere kaldı.