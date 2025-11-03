Trendyol 1. Lig: Iğdır FK - Bandırmaspor maçında kazanan yok!

1. Lig 12. hafta maçında Alagöz Holding Iğdır FK, Bandırmaspor'u konuk etti. Iğdır Şehir Stadı'nda oynanan karşılaşma, 1-1'lik beraberlikle sona erdi.
Iğdır FK'nin golü 68.dakikada Mendes'ten gelirken, konuk ekibin tek sayısını 37.dakikada Bacuna kaydetti. Bu sonucun ardından Iğdır FK, puanını 19 yaparken, Bandırmaspor 17 puana yükseldi.
Stat: Iğdır Şehir
Alagöz Holding Iğdır FK: Sinan Bolat, Alperen Selvi, Alim Öztürk, Oğuz Kağan Güçtekin (Dk. 61 Mendes), Moryke Fofana, Bruno (Dk. 85 Rotariu), Ali Kaan Güneren (Dk. 46 Eysseric), Eyüp Akcan (Dk. 46 Doğan Erdoğan), Fode Koita, Gökcan Kaya, Güray Vural
Bandırmaspor: Arda Özçimen, Tolga Kalender, Hikmet Çiftçi, Bacuna, Muhammed Gümüşkaya (Dk. 80 Gani Burgaz - Dk. 90 Emirhan Acar), Atınç Nukan, Enes Aydın, Mücahit Albayrak, Rahmetullah Berişbek, Mulumba, Samake (Dk. 83 Topalli)
Goller: Dk. 37 Bacuna (Bandırmaspor). Dk. 68 Mendes (Alagöz Holding Iğdır FK)