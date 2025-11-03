UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 4. hafta heyecanı

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonu olan UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçları, yarın ve 5 Kasım Çarşamba günü oynanacak.
Haftanın açılışında yarın TSİ 20.45'te Slavia Prag - Arsenal, Napoli - Eintracht Frankfurt karşılaşmaları yapılacak. Organizasyonda Türkiye'yi temsil eden Galatasaray, çarşamba günü TSİ 23.00'da Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda mücadele edecek. Devler Ligi'nde 4. hafta, çarşamba günü oynanacak 9 müsabakayla tamamlanacak.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta maçlarının (TSİ) programı şu şekilde:
Yarın
20.45 Slavia Prag - Arsenal
20.45 Napoli - Eintracht Frankfurt
23.00 Atletico Madrid - Union Saint-Gilloise
23.00 Bodo/Glimt - Monaco
23.00 Juventus - Sporting CP
23.00 Liverpool - Real Madrid
23.00 Olympiacos - PSV Eindhoven
23.00 Paris Saint-Germain - Bayern Münih
23.00 Tottenham - Kopenhag
5 Kasım Çarşamba
20.45 Pafos - Villarreal
20.45 Karabağ - Chelsea
23.00 Ajax - Galatasaray
23.00 Club Brugge - Barcelona
23.00 Inter - Kairat Almaty
23.00 Manchester City - Borussia Dortmund
23.00 Newcastle United - Athletic Club
23.00 Olimpik Marsilya - Atalanta
23.00 Benfica - Bayer Leverkusen