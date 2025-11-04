Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Çaykur Rizespor'dan sahte loca bileti açıklaması!
Giriş Tarihi: 4.11.2025 21:52

Çaykur Rizespor Kulübü, bazı yöneticilerinin adı ve fotoğrafları kullanılarak "loca satışı bileti" adı altında dolandırıcılık girişiminde bulunulduğunu duyurdu.

Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor, kulübün bazı yöneticileri adına sosyal medya hesapları açıldığını, yöneticilerin fotoğrafları kullanılarak telefon ile loca satışı yapıldığını ve taraftarlardan para talep edildiği yönünde şikayetler geldiğini duyurdu.

Yapılan incelemelerde, kulübün ve yönetim kurulu üyeleriyle ilgisi bulunmayan telefonlardan bazı iş adamlarının arandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Loca satışı adı altında dolandırıcılık girişiminde bulunulduğu resmi kurumlarca tespit edilmiştir. Kulübümüzün hiçbir şekilde telefon veya mesaj yoluyla loca satışı söz konusu değildir. Değerli kamuoyunun, kendilerini yönetim kurulu üyemiz ya da kulübümüzle bağlantılı kişi olarak tanıtarak iletişime geçen hiçbir kişiye itibar etmemelerini ve bu tür dolandırıcılık girişimlerine karşı dikkatli olmalarını, gerekli resmi mercilere şikayetçi olmalarını önemle rica ederiz."

Açıklamada ayrıca, kulüp ve yönetim kurulunun isimlerini kötüye kullanan kişi veya kişiler hakkında gerekli hukuki işlemlerin başlatıldığı bildirildi.

