Fenerbahçe’de 10 yeni transferden 9 tanesi derbide sahne aldı

Derbide yeni transferlerden sadece Tarık Çetin, forma şansı bulamadı. Ederson, Milan Skriniar, Nelson Semedo, Edson Alvarez, Marco Asensio, Kerem Aktürkoğlu ve Dorgeles Nene ilk 11'de görev alırken, 66'ncı dakikada En-Nesyri'nin yerine oyuna giren bir diğer yeni transfer Jhon Duran da maça etki eden isimlerden oldu. Duran, 83'üncü dakikada attığı golle skoru belirleyen isim olarak dikkat çekti. 80'inci dakikada ise Levent Mercan yerine bu sene transferi gerçekleşen Archie Brown oyuna dahil oldu.

TEDESCO, MEVCUT KADROYLA İSTATİSTİK LİDERİ OLDU

Fenerbahçe'nin sezonun 2'nci haftasında Jose Mourinho ile yollarını ayırmasının ardından göreve gelen Domenico Tedesco, kendi oluşturmadığı kadroyla ligde başarılı bir performans ortaya koyuyor. İtalyan teknik adam, ilk 8 lig maçında kariyerinin en yüksek başlangıç puanını (18) elde etti. Sarı-lacivertliler maç başına gol (1,9), topa sahip olma (%61), isabetli pas (438) ve isabetli şut (7,8) ortalamalarında Süper Lig'in lideri konumunda bulunuyor.

Tedesco, göreve geldikten sonra ilk maçında Trabzonspor'u 1-0 mağlup etti. Alanyaspor ve Kasımpaşa beraberliklerinin ardından Antalyaspor karşısında 3 puan aldı. Samsunspor beraberliği sonrası Karagümrük ve Gaziantep FK galibiyetleriyle seriyi sürdüren 40 yaşındaki teknik adam, son olarak Beşiktaş deplasmanında elde edilen 3-2'lik dönüşle form grafiğini pekiştirdi. Sarı-lacivertliler, perşembe günü UEFA Avrupa Ligi 4'üncü haftasında Viktoria Plzen'e konuk olacak.