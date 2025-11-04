Galatasaray’dan müthiş istatistik! Lider verilerde de önde…

Son 3 yılın şampiyonu Galatasaray'da, ligin 11. haftasına girilirken, Okan Buruk rekorları bir bir kırmaya devam ediyor. Şampiyonlar Ligi'nde ve Lig'de başarı isteyen sarı-kırmızılılar bu yolda en yakın rakibi Fenerbahçe'yi birçok istatistikte geride bıraktı.

ARAYI AÇIYOR

Galatasaray'da, Ajax hazırlıkları sona yaklaşırken, ligde alınan Trabzonspor beraberliğiyle birlikte her ne kadar yol kazası yaşamış olsa da, Okan Buruk ve öğrencileri üst üste 4. şampiyonluğu kazanmak istiyor.

HER ANLAMDA LİDER

Oyuncu başına verilen reyting değerlerinde 7.05 ile bu istatistikte zirvede yer alan Galatasaray, bu istatistikte ligin lideri konumunda yer alıyor. Ayrıca topa sahip olma, ürettiği gol beklentisi, hücum bölgesinde paslaşma, direkten dönen toplar giibi birçok istatistikte lider konumda yer alıyor.

NAMAĞLUP İLERLEMEK İSTİYOR

Galatasaray'da hedef, ligde oynanacak olan Fenerbahçe maçına kadar kayıpsız ilerlemek. Kocaeli ve Gençlerbirliği maçından sonra, Fenerbahçe'ye konuk olacak olan Cimbom'un planı; bu süreçte farkı iyice açmak olacak. (Fanatik)