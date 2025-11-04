Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Konyaspor'un yeni teknik direktörü belli oldu
Giriş Tarihi: 4.11.2025 09:51

Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensipte anlaştığını duyurdu.

TÜMOSAN Konyaspor Kulübü Yönetim Kurulu'nun açıklamasında, "Kulübümüz, teknik direktör Çağdaş Atan ile prensip anlaşmasına varmıştır. Atan'ın akşam saatlerinde Konya'da olması beklenmektedir. Prensip anlaşmasının nihayete ermesi ve gerekli prosedürlerin tamamlanmasının ardından çarşamba günü takımımızla ilk antrenmanına çıkması planlanmaktadır. Sürecin resmiyete kavuşmasının ardından detaylı açıklama yapılacaktır. Saygılarımızla." ifadelerine yer verildi.

