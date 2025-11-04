Okan Buruk: "Karşımızda bizi zorlayacak bir takım var"

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin dördüncü haftasında yarın Hollanda ekibi Ajax'la deplasmanda karşılaşacak olan Galatasaray'ın teknik direktör Okan Buruk ve kalecisi Uğurcan Çakır, Johan Cruijff Arena'daki basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Geçen yıl yine bu statta Ajax ile UEFA Avrupa Ligi maçı oynadıklarını hatırlatan Okan Buruk, "Bu sene ise Ajax ile UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşmasına çıkacağız. Rakibimizin Şampiyonlar Ligi'ndeki sıralaması bizi ilgilendirmiyor. Onların bizi ne kadar yenmek istediğini biliyoruz. Bu maçı 'çıkış maçı' olarak gördüklerini biliyoruz. Bu şekilde maça hazırlanmamız gerekiyor" dedi.

"ÖNEMLİ OYUNCULARA SAHİPLER"

Okan Buruk konuşmasını şöyle sürdürdü:

"İlk yarı performansları ile ikinci yarı performansları arasında fark var. Bizim de pozitif olarak ilk yarı ile ikinci yarı performanslarımızda değişiklikler oldu. İki takım da kendi oyunlarını oynayacak. İyi oyunculara sahipler. Karşımızda bizi zorlayacak bir takım var. Bundan önceki sonuçlar kimseyi aldatmasın. Chelsea maçında erken kırmızı kart yediler. Inter maçında da durum 0-0'ken çok fazla gol kaçırdılar. Duran toptan da 2 gol yediler. Şu anda en iyi dönemlerinde değiller. Yine de önemli oyunculara sahipler. Son 2 maçımızdan 6 puan aldık. Burada alacağımız bir galibiyet, bizi çok önemli yerlere götürecek. Benim ve oyuncularımın büyük hayaller kurması için bu maçın önemli bir değeri var. İnşallah bu hayali maçtan sonra kuracağız"

"KAZANMAK İÇİN OYNUYORUZ"

Takımının son çok fazla pozisyon ve gol ürettiğine vurgu yapan Okan Buruk,"3 maça baktığınızda çok fazla pozisyona giren ve gol atan Galatasaray var. Bodo/Glimt maçında da gol beklentimiz, Şampiyonlar Ligi ortalamasının üzerindeydi. Liverpool maçında da gol dışında net pozisyonlarımız var. Bazen baskıları ne zaman ve nerede yapacağımız önem kazanıyor. Ajax, son maçlarda çok fazla top kaybı yaptı. İyi ayaklara sahipler. Kanatlarda da hızlı oyuncuları var. Kimle oynarsak oynayalım, kazanmak için oynuyoruz. Bu maçta da aynısı olacak" şeklinde konuştu.

"ÜÇÜNCÜ MAÇI KAZANMAK İSTİYORUZ"

Şampiyonlar Ligi'nde çıktıkları maçlardan ikisini kazandıklarının altını çizen Buruk, "Üçüncü maçı kazanmak istiyoruz. Buradaki her takım için hedef, bir sonraki tura ulaşmak. Takımların en büyük hedefi de burada ilk 8'e girmek. Bu maç bizim için çok kritik. Ajax için de bu maç çok kritik. Onlar da ilk puanlarını almak istiyorlar. Çok zor bir maç bizi bekliyor" ifadelerini kullandı.

"GEÇEN SENEKİ KAFADA DEĞİLİZ"

Ajax ile geçen sene oynadıkları maçı hatırlatan ve farklı bir konsantrasyona sahip olduklarını belirten Buruk, "Geçen sene buradaki maçta, UEFA Avrupa Ligi'nde ilk 8'e girmek için mücadele etmiştik. İyi bir durumda buraya gelmiştik. Ajax, geçen sene daha başarılıydı. Çok büyük şeyler değiştiğini düşünmüyorum. Bizim daha değişik bir kadromuz var. Eksiklerimiz ve sakatlarımız var. Daha tecrübeli ve öz güveni yüksek bir Galatasaray var. Geçen seneki kafada değiliz. Geçen seneki organizasyonda da değiliz. Şampiyonlar Ligi'nin konsantrasyonu farklı oluyor" diye konuştu.

"ÖNEMLİ BİR KALİTEYE SAHİBİZ"

Amaçlarının kazanmak olduğunu ifade eden Okan Buruk, "Her maçı kazanmak istiyoruz. Rakibimiz formda olmasa da iyi oyunculara sahipler. İç sahada oynuyorlar. Burada da en yüksek performansı vermeye çalışacaklar. Biz de buna doğru bir şekilde cevap vermeliyiz. Son iki maçtaki en önemli şey, takım olmamızdı. Top rakipteyken beraber savunma yaptık. Top bizdeyken de beraber hücum yaptık. Önemli bir kaliteye sahibiz. Bu da bize galibiyet getirebilir" dedi.

"AJAX, BİZİ YENMEK İÇİN HER ŞEYİ YAPACAK"

Tecrübeli teknik adam sözlerini şu ifadelerle noktaladı:

Buruk, "Ajax, bizi yenmek için her şeyi yapacak. Ben bunu açıkça söyledim. Takım toplantısında 'Rakipleri önemsemeye ihtiyacımız var.' dedim. Son 2 lig beraberliğinde bunu biraz yaşadık. Beşiktaş maçında 10 kişi kaldık. 10 kişi kalma sebeplerinden bir tanesi de takımın öz güveni ve rahatlığı olabiliyor. Bodo/Glimt ve Liverpool maçına başladığımız gibi başlamamız lazım. Bazen bir dikkatsizlik, bütün takıma sorun çıkartıyor. Rakibimizi önemsemeliyiz. Bundan önce kazandığımız iki maçı değerli kılmak için bu maçı da kazanmalıyız" dedi.

UĞURCAN ÇAKIR: "BURADA OYNAMAK BENİM İÇİN GURUR VERİCİ"

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Uğurcan Çakır ise, "Ajax, iyi bir takım. Bu organizasyonun en köklü takımlarından bir tanesi. Şampiyonlar Ligi'nde her maçın bir zorluğu var. En iyi performansımızla sahada olup, galip gelmek istiyoruz. Taraftarımızı ve ülkemizi sevindirmek istiyoruz" şeklinde değerlendirmeler yaptı.

Uğurcan, Şampiyonlar Ligi'nin kendisi için de önemli bir vitrin olduğunu vurgulayarak, "Burada oynamak benim için gurur verici. Futbola başlama amaçlarımdan bir tanesi de en üst seviyede mücadele etmekti. İnşallah bu organizasyonla kendimi bütün dünyaya gösteririm" şeklinde konuştu.

REMKO PASVEER SÖZLERİ

Ajax'ın tecrübeli kalecisi Remko Pasveer gibi uzun dönem kaleciyi korumak istediğini belirten Uğurcan, "Kendime iyi bakarsam ben de o yaşları görmek isterim. Futbol, bu hayatta yaptığım en iyi iş. İnşallah ben de Galatasaray formasıyla o yaşları görebilirim" diyerek sözlerini sonlandırdı.