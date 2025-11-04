Sadettin Saran derbi zaferi sonrası soluğu soyunma odasında aldı! Dikkat çeken prim sözleri

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım, 2-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.
Kanarya'da başkan Sadettin Saran, Beşiktaş derbisinin bitiş düdüğünün ardından soluğu soyunma odasında aldı. Tarihi galibiyet sonrası coşku içindeki takım, başkan Saran'ı tezahüratlarla karşıladı.
Saran, oyunculara tek tek sarılıp moral verirken "Muhteşem bir mücadele gösterdiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Primleriniz yarın sabah (dün) hesaplarda olacak. Emeklerinize sağlık" dedi ve alkış tufanı koptu.