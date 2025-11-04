Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Sadettin Saran derbi zaferi sonrası soluğu soyunma odasında aldı! Dikkat çeken prim sözleri
Giriş Tarihi: 4.11.2025 08:30

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında deplasmanda Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti.

Fenerbahçe, Süper Lig'in 11. haftasında Beşiktaş ile karşı karşıya geldi. Sarı-lacivertli takım, 2-0 geriye düşmesine rağmen mücadeleden 3-2 galip ayrıldı.

Kanarya'da başkan Sadettin Saran, Beşiktaş derbisinin bitiş düdüğünün ardından soluğu soyunma odasında aldı. Tarihi galibiyet sonrası coşku içindeki takım, başkan Saran'ı tezahüratlarla karşıladı.

Saran, oyunculara tek tek sarılıp moral verirken "Muhteşem bir mücadele gösterdiniz. Hepinizi tebrik ediyorum. Primleriniz yarın sabah (dün) hesaplarda olacak. Emeklerinize sağlık" dedi ve alkış tufanı koptu.

