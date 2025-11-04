MOCSİ ATTI RİZE UÇTU!

ÇAYKUR Rizespor, Süper Lig'de evinde ağırladığı Fatih Karagümrük'ü 1-0 mağlup etti. Çaykur Didi Stadyumu'nda oynanan mücadelede maçın skorunu 82. dakikada Atilla Mocsi belirledi. Karadeniz ekibi 3 hafta sonra galibiyetle tanışırken İstanbul temsilcisinin ise zafer hasreti 8 müsabayaka çıktı. Rize puanını 13'e yükseltti, Karagümrük ise 4 puanla ligin dibine demir attı.

ANTALYASPOR HAYATA DÖNDÜ

LİGDE üst üste 4 mağlubiyet yaşayan Antalyaspor, deplasmanda Eyüpspor'u 1-0 yenerek nefes aldı. Ev sahibi ekibin daha etkili oynadığı karşılaşmanın ilk yarısı golsüz bitti. İkinci devrede Akdeniz takımı, tek isabetli şutunda Yohan Boli ile ağları sarstı. Antalyaspor kalecisi Abdullah Yiğiter ise 5 şutta da duvar oldu. 8 puanda kalan Eyüp'ün kötü gidişi sürdü.

'KULÜPTE HAİN VAR!'

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut bomba açıklamalar yaptı. Başakşehir karşılaşmasından önce içeriden tüm bilgileri birinin rakibe aktardığını belirten Bulut, "Bu maçtan önce de aktardılar, bilgisi bize geldi. Öyle insanlara söylenecek laf yok" dedi. Eyüpspor'un hocası Orhan Ak ise "Öyle bir bilgi gelmedi" diye konuştu.

ALANYA VE G.ANTEP YİNE GÜLEMEDİ!

ALANYASPOR da evinde Gaziantep FK ile 0-0 berabere kaldı. Tempolu geçen karşılaşma sonunda iki ekibin de galibiyet özlemi iki maça çıkmış oldu. Turuncu-yeşilliler puanını 14 yaparken G.Antep ise 18 puana yükseldi. Bir sonraki maçta Alanya, Trabzonspor'a konuk olacak. Gaziantep de Ç.Rizespor'u ağırlayacak.