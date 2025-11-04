Trabzonspor için çarpıcı istatistik! Şampiyon olduğu seneden daha iyi…

Trabzonspor, tarihi şampiyonluğun ardından en iyi sezon başlangıçlarından birine imza attı. Fatih Tekke yönetimindeki bordo-mavili ekip, ilk 11 haftada 7 galibiyet, 3 beraberlik ve sadece 1 mağlubiyet alarak hanesine 24 puan yazdırmayı başardı.

Bu puan, şampiyonluğa ulaşılan 2021-2022 sezonunun aynı periyodunda toplanan 27 puana çok yakın. O sezon namağlup bir başlangıçla 8 galibiyet, 3 beraberlik elde edilmişti. Ayrıca Trabzonspor bu yıl, lig kupasını kaldırdığı sezona göre daha az gol attı, ancak daha da az gol yedi.

OYUNUN İKİ YÖNÜNDE DE VAR

2021-22 sezonunun 11. haftasında 22 gol atan Karadeniz ekibi, bu sezon ise 17 kez ağları buldu. Bu 5 gollük düşüşe karşın, Tekke'nin en büyük başarısı savunma disiplininde geldi. Şampiyonluk sezonunda kalesinde 11 haftada 10 gol gören Trabzonspor, bu sezon aynı periyotta ise sadece 7 gol yedi. Fatih Tekke, futbolculuğundaki golcü kimliğine rağmen, oyunun her iki yönündeki başarısıyla teknik adamlık döneminde dikkat çekiyor.