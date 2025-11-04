UEFA Şampiyonlar Ligi’nde gecenin sonuçları!

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü hafta mücadelesi başladı. 36 takımlı lig formatına göre düzenlenen Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki bir numaralı organizasyonunda 9 maç oynandı.

İngiltere'nin Liverpool takımı, Anfield Road Stadı'nda İspanya ekibi Real Madrid'i ağırladı. Real Madrid'de forma giyen milli oyuncu Arda Güler'in ilk 11 başladığı karşılaşmanın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Maçın 61. dakikasında Alexis Mac Allister ile gol bulan Liverpool, mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

Gecenin diğer maçında, milli oyuncu Kenan Yıldız'ın ilk 11'de başladığı karşılaşmada İtalya'nın Juventus ekibi, Portekiz temsilcisi Sporting'i ağırladı. Sporting, 12. dakikada Maximiliano Araujo ile öne geçerken Juventus, 34. dakikada Dusan Vlahovic'in attığı golle skoru 1-1'e getirdi ve müsabaka bu sonuçla sona erdi.

İngiliz ekibi Arsenal'in Çekya ekibi Slavia Prag'ı deplasmanda 3-0 yendiği maçta İngiliz ekibinin 15 yaşındaki futbolcusu Max Dowman, Şampiyonlar Ligi'nde forma giyen en genç oyuncu oldu.

Ligde oynanan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Napoli (İtalya) - Eintracht Frankfurt (Almanya): 0-0

Slavia Prag (Çekya) - Arsenal (İngiltere): 0-3

Atletico Madrid (İspanya) - Union Saint-Gilloise (Belçika): 3-1

Bodo/Glimt (Norveç) - Monaco (Fransa): 0-1

Juventus (İtalya) - Sporting (Portekiz): 1-1

Liverpool (İngiltere) - Real Madrid (İspanya): 1-0

Olympiakos (Yunanistan) - PSV (Hollanda): 1-1

Paris Saint-Germain (Fransa) - Bayern Münih (Almanya): 1-2

Tottenham (İngiltere) - Kopenhag (Danimarka): 4-0