Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte muhtemel 11’ler

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında Galatasaray TSİ 23.00'te Johan Cruyff Arena'da Hollanda ekibi Ajax ile karşılaşacak. Sarı-kırmızlılar 2 galibiyet, 1 mağlubiyetle aldığı 6 puanla 14. sırada yer alıyor. Ajax ise 3 maçını da kaybetti ve puansız olarak son sırada bulunuyor. Peki Ajax-Galatasaray maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? İşte detaylar...
AVRUPA KUPALARINDA 331 KEZ OYNADI
Galatasaray, Avrupa kupalarında bugüne kadar 331 maça çıktı. Bu mücadelelerde sarı-kırmızılılar, 118 defa sahadan galip ayrılırken, 124 kez de rakiplerine mağlup oldu. 89 karşılaşmada ise berabere kaldı. Geride kalan müsabakalarda sarı-kırmızılılar rakip fileleri 456 kez havalandırırken, kalesinde 504 gol gördü.
OKAN BURUK'UN AVRUPA KARNESİ
Okan Buruk, Galatasaray'daki teknik direktörlük kariyerinde Avrupa kupalarında 29 karşılaşma oynadı. Buruk, Şampiyonlar Ligi grup ve elemelerde 17, Avrupa Ligi'nde de 12 olmak üzere oynadığı 29 mücadelenin 12'sinde galibiyet alırken, 9'unda da yenildi. 8 müsabaka da berabere tamamlandı.
ÜST ÜSTE 3. GALİBİYET İÇİN SAHAYA ÇIKACAK
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenildikten sonra, Liverpool'u 1-0 ve Bodo/Glimt'i de 3-1'lik skorlarla mağlup etti. Aslan, Ajax karşısında da galip ayrılıp, Avrupa kupalarındaki iyi gidişini sürdürmek istiyor. Cimbom, galibiyete uzanması durumunda 2012-2013 sezonundan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3. maçını kazanacak.
AVRUPA'DA SON 10 DEPLASMANDA KAZANAMADI
Galatasaray, Avrupa kupalarında deplasmanda son olarak 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Manchester United'ı 3-2'lik skorla mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, bu maçın ardından Şampiyonlar Ligi'nde 3, Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1 ve Avrupa Ligi'nde 6 olmak üzere çıktığı 10 müsabakada 7 mağlubiyet, 3 beraberlik aldı.
BENOİT BASTİEN DÜDÜK ÇALACAK
Ajax ile Galatasaray arasında oynanacak karşılaşmayı Fransa Futbol Federasyonu'ndan Benoit Bastien yönetecek. Bastien'in yardımcılıklarını Hicham Zakrani ile Aurelien Berthomieu yapacak. Maçın 4. hakemi de Thomas Leonard olacak. Müsabakada VAR'da Willy Delajod, AVAR'da da Bram Van Driessche görev yapacak.
MAÇ HANGİ KANALDA?
Ajax-Galatasaray maçı bu akşam saat 23.00'te TRT 1'den naklen yayınlanacak.
İŞTE MUHTEMEL 11'LER
AJAX: Pasveer, Wijndal, Baas, Itakura, Gaaei, Klaassen, Regeer, Gloukh, Godts, Moro, Weghorts.
GALATASARAY: Uğurcan, Singo, Abdülkerim, Sanchez, Jakobs, Lemina, Torreira, Sane, Sara, Sallai, Osimhen.
SIRADAKİ MAÇLAR
Sarı-kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'nin 5.haftasında ise RAMS Park'ta Belçika temsilcisi U.S. Gilloise takımını konuk edecek.
Galatasaray daha sonrası sırasıyla; deplasmanda Monaco ve içeride Atletico Madrid ile oynayacak. Cimbom son maçta ise Manchester City'nin konuğu olacak.