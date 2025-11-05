Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları oynanacak
Giriş Tarihi: 5.11.2025 12:17

UEFA Avrupa Ligi'nde 4. hafta maçları perşembe yapılacak. Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun 4. haftasında 18 maç oynanacak.

Turnuvadaki tek Türk temsilcisi Fenerbahçe, yarın deplasmanda Çekya ekibi Viktoria Plzen ile karşı karşıya gelecek. Mesta Stadı'nda oynanacak müsabaka, TSİ 23.00'te başlayacak.

Avrupa Ligi'nde 4. haftanın programı şöyle:

20.45 Basel (İsviçre)-FCSB (Romanya)

20.45 Kızılyıldız (Sırbistan)-Lille (Fransa)

20.45 Dinamo Zagreb (Hırvatistan)-Celta Vigo (İspanya)

20.45 Malmö (İsveç)-Panathinaikos (Yunanistan)

20.45 Midtjylland (Danimarka)-Celtic (İskoçya)

20.45 Nice (Fransa)-Freiburg (Almanya)

20.45 Salzburg (Avusturya)-Go Ahead Eagles (Hollanda)

20.45 Sturm Graz (Avusturya)-Nottingham Forest (İngiltere)

20.45 Utrecht (Hollanda)-Porto (Portekiz)

23.00 Viktoria Plzen (Çekya)-Fenerbahçe

23.00 Aston Villa (İngiltere)-Maccabi Tel Aviv (İsrail)

23.00 Real Betis (İspanya)-Lyon (Fransa)

23.00 Bologna (İtalya)-Brann (Norveç)

23.00 Braga (Portekiz)-Genk (Belçika)

23.00 Ferencvaros (Macaristan)-Ludogorets (Bulgaristan)

23.00 PAOK (Yunanistan)-Young Boys (İsviçre)

23.00 Rangers (İskoçya)-Roma (İtalya)

23.00 Stuttgart (Almanya)-Feyenoord (Hollanda)

