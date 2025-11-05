Giacomo Modica: "Avrupa'da ilk puanımızı almak istiyoruz"

Hamrun Spartans, UEFA Konferans Ligi'nde 6 Kasım Perşembe günü saat 20.45'de Samsunspor ile deplasmanda karşılaşacak.

Hamrun Spartans Teknik Direktörü Giacomo Modica ve Sırbistanlı orta saha oyuncusu Ognjen Bjelicic, müsabaka öncesinde Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Önceki haftalarda oynadıkları UEFA Konferans Ligi karşılaşmalarına değinen Giacomo Modica, "Performans açısından önceki 2 maçımız iyiydi. Takımın ruhu yerindeydi, iyi mücadele ettik. Sadece birkaç pozisyonla alakalı sorun yaşamıştık. İstediğimiz skorları alamasak da takımımın şimdiye kadar gösterdiği performansından memnunum" diye konuştu.

"PERFORMANSLARINA GÜVENİYORUM"

Samsunspor'un kanat ve defans pozisyonlarında iyi futbolcularının olduğunu söyleyen Modica, "Maça kısa bir süre kaldı. Karşımızda güçlü bir takım var. İlk 2 maçını kazandılar. Biz de iyi bir takımız. Şu ana kadar puan alamasak da puan almak için savaşacağız. İlk galibiyetimizi almak istiyoruz. Güçlü bir ekibiz. Avrupa'da Samsunspor pek bilinmese de iyi bir ekip ve biz de yarın ilk puanlarımızı almak istiyoruz. Samsunspor'un kanatlarda ve defansta iyi oyuncuları var. Takım oyununa önem veriyoruz. İyi oyuncularım var ve performanslarına güveniyorum" ifadelerini kullandı.

ONGJEN BJELICIC: "YARINKİ MAÇA YÜZDE 100 HAZIRIZ"

Samsunspor'un iyi bir takım olduğunu ancak herhangi bir şekilde korkularının olmadığını söyleyen tecrübeli oyuncu Ongjen Bjelicic, "Yarınki maça yüzde 100 hazırız. Samsunspor'a saygı duyuyoruz ama gözümüzde korku yok. Bizim için derbi gibi bir maç. Yarınki maçı kazanmayı hak ediyoruz. En iyi defans oyuncusu değilim ama elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyorum" dedi.

Hamrun Spartans, basın toplantısının ardından yarın oynanacak maç öncesinde Samsun 19 Mayıs Stadyumu'nda son antrenmanını gerçekleştirdi.