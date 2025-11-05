Samsunspor, Hamrun Spartans maçına hazır!

Samsunspor'da Hamrun Spartans maçı hazırlıkları tamamlandı. Nuri Asan Tesisleri'nde Samsunspor Teknik Direktörü Thomas Reis yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basına açık yapıldı.

Kırmızı-beyazlılar antrenmana ısınma hareketleriyle başladı. Ardından 5'e 2 top kapma, pas ve dar alanda yönsüz oyun çalışmasının ardından antrenman son buldu.

SAMSUNSPOR'DA 7 EKSİK

Samsunspor'da sakatlıkları bulunan Afonso Sousa, Olivier Ntcham, Tanguy Coulibaly, Ebrima Ceesay ve Bedirhan Çetin antrenmanda yer almadı. Eyüp Aydın ve Cherif Ndiaye ise statü gereği yarınki maç kadrosuna dahil olamayacak.

Samsunspor – Hamrun Spartans mücadelesi, yarın saat 20.45'de Samsun 19 Mayıs Stadı'nda oynanacak.