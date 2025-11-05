UEFA Konferans Ligi’nde 3. hafta heyecanı başlıyor

UEFA Konferans Ligi'nde 3. hafta maçları perşembe günü yapılacak. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üç numaralı turnuvasının lig aşamasında yarın 18 maç oynanacak.
Samsunspor, sahasında Malta temsilcisi Hamrun Spartans ile karşılaşacak. Samsun Yeni 19 Mayıs Stadı'ndaki karşılaşma, TSİ 20.45'te başlayacak.
Teknik direktörlüğünü Arda Turan'ın yaptığı Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk ise TSİ 20.45'te İzlanda'nın Breidablik takımını ağırlayacak.
Ligde 3. hafta maçlarının programı (TSİ) şöyle:
20.45 Samsunspor-Hamrun Spartans (Malta)
20.45 AEK (Yunanistan)-Shamrock Rovers (İrlanda)
20.45 AEK Larnaca (Kıbrıs Rum Kesimi)-Aberdeen (İskoçya)
20.45 KuPS Kuopio (Finlandiya)-Slovan Bratislava (Slovakya)
20.45 Mainz 05 (Almanya)-Fiorentina (İtalya)
20.45 Celje (Slovenya)-Legia Varşova (Polonya)
20.45 Noah (Ermenistan)-Sigma Olomouc (Çekya)
20.45 Shakhtar Donetsk (Ukrayna)-Breidablik (İzlanda)
20.45 Sparta Prag (Çekya)-Rakow (Polonya)
23.00 Crystal Palace (İngiltere)-AZ Alkmaar (Hollanda)
23.00 Dinamo Kiev (Ukrayna)-Zrinjski (Bosna Hersek)
23.00 Shkendija (Kuzey Makedonya)-Jagiellonia (Polonya)
23.00 Hacken (İsveç)-Strasbourg (Fransa)
23.00 Lausanne (İsviçre)-Omonoia (Kıbrıs Rum Kesimi)
23.00 Lincoln Red Imps (Cebelitarık)-Rijeka (Hırvatistan)
23.00 Rapid Wien (Avusturya)-Universitatea Craiova (Romanya)
23.00 Rayo Vallecano (İspanya)-Lech Poznan (Polonya)
23.00 Shelbourne (İrlanda)-Drita (Kosova)