Galatasaray’da 13 yıl sonra gelen seri

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Galatasaray, deplasmanda Hollanda ekibi Ajax'la karşılaştı. Johan Cruijff Arena'da TSİ 23.00'te başlayan mücadelenin ilk bölümlerinde iki takım da temkinli bir oyun oynadı. Galatasaray topla daha fazla oynayan taraf olurken, Ajax takım halinde rakibini savundu. Galatasaray'da Victor Osimhen ilk yarıda iki net gol fırsatı yakalarken, Ajax pozisyon üretmekte çok zorlandı. İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi. İkinci yarıya her iki takımda değişikliklerle başladı. Üst üste etkili ataklar üreten sarı-kırmızılı ekip, 59'uncu dakikada Victor Osimhen'in kafa golüyle öne geçti: 0-1. Golden sonra baskısını arttıran Galatasaray, 66'ncı ve 78'inci dakikalarda Victor Osimhen'in penaltı golleriyle farkı açtı: 0-3. Karşılaşmada başka gol olmayınca Galatasaray, sahadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı. Bu sonucun ardından Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3'üncü galibiyetini elde ederek puanını 9'a çıkardı.

VICTOR OSIMHEN'DEN HAT-TRICK

Galatasaray'ın Nijeryalı golcüsü Victor Osimhen, Ajax filelerine gönderdiği 3 golle Avrupa arenasında ilk kez hat-trick yapmış oldu. Üst üste 8 Avrupa kupası maçında da fileleri havalandıran 26 yaşındaki Nijeryalı, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk kez hat-trick sevinci yaşadı. Aynı zamanda Osimhen, 2012-2013 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde CFR Cluj karşısında 3 gol atan Burak Yılmaz'ın rekorunu egale ederek sarı-kırmızılı formayla Avrupa'da hat-trick yapan ilk oyuncu oldu. Bu sezon Süper Lig'de 3 ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 6 golü bulunan Victor Osimhen, toplam gol sayısını da 9'a çıkardı.

AVRUPA'DA 10 MAÇ SONRA DEPLASMANDA KAZANDI

Ajax zaferiyle birlikte sarı-kırmızılar, Avrupa arenasında 10 maç sonra deplasmanda galip geldi. Avrupa kupalarında deplasmanda son olarak 2023-2024 sezonunda UEFA Şampiyonlar Ligi'nde İngiliz ekibi Manchester United'ı 3-2'lik skorla mağlup eden sarı-kırmızılı ekip, sonrasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 3, UEFA Şampiyonlar Ligi elemelerinde 1 ve UEFA Avrupa Ligi'nde 6 olmak üzere çıktığı 10 karşılaşmadan 7 mağlubiyet ve 3 beraberlik almıştı. Ajax'ı 3-0'la geçen sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'da 10 maç sonra dış sahada galibiyet sevinci yaşadı.

13 YIL SONRA GELEN SERİ

Sarı-kırmızılı ekip, Ajax galibiyetiyle 13 yıl sonra UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste galibiyet sevinci yaşadı. Son olarak 2012-2013 sezonunda Fatih Terim yönetiminde Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi H Grubu'nda CFR Cluj'u 3-1, Manchester United'ı 1-0 ve Braga'yı 2-1 mağlup etmişti. Bu seri sonrası Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3 galibiyet alamamıştı. 2025-2026 sezonuyla birlikte sarı-kırmızılı ekip; UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2'nci haftasında Liverpool'u 1-0, 3'üncü haftasında Bodo/Glimt'i 3-1 ve 4'üncü haftasında Ajax'ı 3-0 yendi.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE ÜST ÜSTE 3'ÜNCÜ GALİBİYET

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Ajax'ı 3-0'la geçerek üst üste 3'üncü galibiyetini aldı. İlk hafta Eintracht Frankfurt'a 5-1 kaybeden sarı-kırmızılar, sonrasında Liverpool'u 1-0 ve Bodo/Glimt'i 3-1 yenmişti. 3'üncü galibiyetini Ajax'a karşı alan Galatasaray, 2012-2013 sezonundan sonra ilk kez UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst üste 3'üncü maçını kazandı.

HOLLANDA TAKIMLARINA KARŞI 3'ÜNCÜ ZAFER

Galatasaray, Ajax zaferiyle Hollanda takımlarına karşı 3'üncü galibiyetini aldı. Daha önce Hollanda takımlarıyla (Ajax, PSV, AZ Alkmaar) 12 kez karşılaşan sarı-kırmızılar; 2 galibiyet, 8 mağlubiyet ve 2 beraberlik almıştı. 3'üncü galibiyetini Ajax'ı 3-0 yenerek alan Galatasaray, ilk kez bir Hollanda takımını deplasmanda yendi. Sarı-kırmızılı ekip, aynı zamanda Ajax'ı dış sahada yenen ilk Türk takımı da oldu.

WILFRIED SINGO İLK 11'E GERİ DÖNDÜ

Galatasaray'ın Fildişi Sahilli savunmacısı Wilfried Singo, sakatlığının ardından yaklaşık 1 ay sonra ilk 11'e geri döndü. Süper Lig'in 8'inci haftasında oynanan Beşiktaş derbisinde sakatlanan Singo, sonrasında RAMS Başakşehir, Bodo/Glimt, Göztepe ve Trabzonspor karşılaşmalarında forma giyemedi. 24 yaşındaki Fildişi Sahilli, Ajax maçında görev yaparak 4 maç sonra parçalıya kavuştu.