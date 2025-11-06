Leroy Sane’ye müjdeli haber!

Son olarak 5 Temmuz 2024'te oynanan Euro 2024 Almanya-İspanya çeyrek final karşılaşmasında forma giyen Leroy Sane, tekrardan Milli Takım için davet aldı.

Leroy Sane son olarak EURO 2024'te formasını giydiği Almanya Milli Takımı'na tekrardan davet edildi. 29 yaşındaki Alman yıldız, 70 kez milli takım formasını terletirken bu sürede, 14 gol, 8 asistlik katkıda bulunmuştu. Bu sezon ise Galatasaray'da çıktığı 14 maçta; 3 gol, 3 asistlik katkı yaptı.

Julian Nagelsmann bu karar sonrası yaptığı açıklamada, "Leroy Sane ile sürekli olarak çok iyi bir iletişim içindeydim. Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'deki performansıyla bu daveti hak etti." İfadelerini kullandı.

Almanya'nın kasım ayındaki Dünya Kupası elemeleri kadrosunda yer alan oyuncular şunlar:

Kaleci: Oliver Baumann (Hoffenheim), Finn Dahmen (Augsburg), Alexander Nübel (Stuttgart), Noah Atubolu (Freiburg)

Defans: Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Ridle Baku (RB Leipzig), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), Joshua Kimmich (Bayern Münih), Felix Nmecha (Borussia Dortmund), Aleksandar Pavlovic (Bayern Münih), David Raum (RB Leipzig), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Münih), Malick Thiaw (Newcastle United)

Orta saha ve forvet: Karim Adeyemi (Borussia Dortmund), Nadiem Amiri (Mainz), Jonathan Burkardt (Eintracht Frankfurt), Said El Mala (Köln), Serge Gnabry (Bayern Münih), Leon Goretzka (Bayern Münih), Jamie Leweling (Stuttgart), Leroy Sane (Galatasaray), Kevin Schade (Brentford), Florian Wirtz (Liverpool), Nick Woltemade (Newcastle United)