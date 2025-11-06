Mourinho Şampiyonlar Ligi’nde dibe vurdu!

Benfica, dün gece oynanan maçta ağırladığı Bayer Leverkusen'e, 65. dakikada Patrick Shick'in attığı golle 1-0 mağlup oldu.

''MÜCADELEDEN MEMNUNUM''

Mourinho, 1-0 kaybettikleri maçın ardından ''Kalbim acıyor çünkü fena bir maç çıkarmadık. Dahl'ın hatasıyla bir gol yedik. Takım sonuna kadar mücadele etti. Orta sahayı beş kişiyle kapattılar. Hava toplarında çok güçlü bir takım değiliz. Sonuç üzücü ama mücadeleden memnunum'' ifadelerini kullandı.

''İTİRAZ ETMEYİ SEVMEM''

Mourinho ayrıca, ''İtiraz etmek için itiraz etmeyi sevmem. Ama yaptıkları tek şey maç boyunca oyunu soğutmaktı. Bunun sebebi teknik direktörleri ve ya oyuncuları değil. En büyük sebebi hakemler. İlk yarıda zaman geçirmekten ötürü kaleciye sarı kart gösteren hakem bulmak zordur. Genelde 89. dakikada gösterirler. Sonra faul olur, kendilerini yere atarlar, oyunu durdururlar, oyunun sürekli kesilmesine neden olurlar. Benim hayal kırıklığım bu. Pozisyonlara gelirsek, o kısma girmeyeceğim; belki de özel bir şey yoktu, bariz bir hata dışında. Maalesef hakem iyi tanıdığım bir hakemdi. Hakem Hjulmand'ın benim hakkımda iyi düşünceleri olduğu söylenemez. Benim de onun hakkında iyi düşüncelerim yok. Ama mağlubiyeti hakeme bağlayamam. Gol atamadık ve mağlup olduk." dedi.

MOURİNHO'NUN KARNESİ

Benfica'nın başında çıktığı 11 maçta 6 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 1,82 puan ortalaması yakalayan José Mourinho, Şampiyonlar Ligi'nde henüz puan alamadı. Portekiz Ligi'nde ise Benfica; lider Porto ve ikinci sıradaki Sporting Lizbon'un ardından üçüncü sırada bulunuyor.