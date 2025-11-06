Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri UEFA Avrupa Ligi'nin 20.45 seasında 9 maç oynandı!
Giriş Tarihi: 6.11.2025 23:18

UEFA Avrupa Ligi'nin 4. haftasının 20.45 seasında 9 maç yapıldı. İşte söz konusu maçların sonuçlar...

AA
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı turnuvasında 4. hafta mücadelesi, TSİ 20.45 seansında oynanan 9 karşılaşmayla başladı.

Milli file bekçisi Berke Özer'in kalesini koruduğu Lille, deplasmanda Kızılyıldız'a 1-0 yenildi.

Porto, milli futbolcu Deniz Gül'ün 79 dakika görev yaptığı Utrecht deplasmanında 1-1 berabere kaldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Basel (İsviçre) - FCSB (Romanya): 3-1

Kızılyıldız (Sırbistan) - Lille (Fransa): 1-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Celta Vigo (İspanya): 0-3

Malmö (İsveç) - Panathinaikos (Yunanistan): 0-1

Midtjylland (Danimarka) - Celtic (İskoçya): 3-1

Nice (Fransa) - Freiburg (Almanya): 1-3

Salzburg (Avusturya) - Go Ahead Eagles (Hollanda): 2-0

Sturm Graz (Avusturya) - Nottingham Forest (İngiltere): 0-0

Utrecht (Hollanda) - Porto (Portekiz): 1-1

