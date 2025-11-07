Avrupa’nın çalım ustası!

Trabzonspor formasıyla kısa sürede ortaya koyduğu kaliteyle kendini kanıtlayan Christ Oulai'nin ünü Avrupa'ya yayıldı. Adam eksiltme özelliği ve dikine oyunuyla bordo-mavili ekibe ilaç olan 19 yaşındaki futbolcu, 10 büyük ligde maç başına en çok çalım atan 21 yaş altı futbolcular arasında adını ikinci sıraya yazdırdı.Şu ana kadar 1 gol-2 asist gerçekleştiren genç oyuncu, bu performansıyla kariyerinde ilk kez Fildişi Milli Takımı'nın aday kadrosuna çağrıldı.