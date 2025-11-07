Bakan Bak, milli sporcularla bir araya geldi!

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 6'ncı İslami Dayanışma Oyunları'nda mücadele edecek olan milli sporcuların müsabakalarını izlemek ve Al-Janadriyah Hipodromu'nda yapılacak resmi açılış törenine katılmak üzere Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a gitti.

Bakan Bak, TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Başkanı, önceki dönem Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Hizmetleri Genel Müdürü Veli Ozan Çakır, Türkiye'nin Suudi Arabistan Büyükelçisi Emrullah İşler ile birlikte sporcular köyünü ziyaret etti.

Milli sporcularla sohbet ederek durumları hakkında bilgi alan Bakan Bak, ay-yıldızlılara 6'ncı İslami Dayanışma Oyunları'nda başarılar diledi. Türkiye, 21 Kasım'a kadar sürecek olan 2025 İslami Dayanışma Oyunları'nda, 20 spor dalında 110'u kadın, 102'si erkek, 212 sporcuyla madalya mücadelesi verecek.