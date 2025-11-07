Gençlerbirliği Volkan Demirel ile ilk galibiyetini aldı!

Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında Gençlerbirliği, RAMS Başakşehir'i ağırladı. Eryaman Stadı'nda oynanan maçı başkent ekibi 2-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 35. dakikada Thalisson, 53. dakikada penaltıdan Niang kaydetti. Başakşehir'in tek golü 46. dakikada Shomurodov'dan geldi.

BAŞAKŞEHİR PENALTI BEKLEDİ

Başakşehir, karşılaşmanın 90+1. dakikasında penaltı bekledi. Opoku'nun ceza sahası içinde sol ayağıyla yaptığı vuruş savunmadan döndü. Başakşehirli futbolcular Thalisson'un topa eliyle müdahale ettiği itirazında bulunarak penaltı bekledi.

VAR'ın uyarısıyla monitöre giden hakem Direnç Tonusluoğlu, pozisyonu izledi ancak kararını değiştirmedi.

VOLKAN DEMİREL İLK GALİBİYETİNİ ALDI

Gençlerbirliği ile ikinci maçına çıkan teknik direktör Volkan Demirel, ilk galibiyetini aldı. Bu sonuçla birlikte başkent ekibi puanını 11'e çıkardı. Başakşehir ise 13 puanda kaldı.

Ligin bir sonraki haftasında Başakşehir, Trabzonspor'u ağırlayacak. Gençlerbirliği ise Galatasaray'a konuk olacak.