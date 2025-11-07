Kupa şöleninde dev heyecan

Turkuvaz Medya'nın yayıncısı olduğu Ziraat Türkiye Kupası'nda 4. eleme turu kuraları dün çekildi. TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleşen kura törenine TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleriyle kulüp temsilcileri katıldı. Bütün Türkiye'yi kucaklayan kupadaki 4. tur yolunda 10 yeni ekibin yanı sıra 3. eleme turunda rakiplerine üstünlük sağlayan 28 takım yer aldı. Karşılaşmalar tek maç eleme usulüne göre 2, 3 ve 4 Aralık'ta yapılacak. Kazanan 19 takım adını grup aşamasına yazdıracak. Süper Lig'de şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor, İmaj Altyapı Van Spor ile eşleşti. Müsabaka, Fırtına'nın sahası olan Papara Park'ta oynanacak. Maçlar A Spor'dan naklen ve şifresiz yayınlanacak. Geçen sezon Avrupa kupalarına katılma hakkı kazanan Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş, Başakşehir ve Samsunspor gruplarda doğrudan mücadele edecek.

GRUPLAR ÖNCESİ SON VİRAJ NEFES KESECEK

A.Keçiörengücü-Kayserispor

Yalova FK 77-Gaziantep FK

Boluspor-Kahta 02

İstanbulspor-SMS Grup Sarıyer

Sivasspor-Aliağa Futbol

Muğlaspor-Bodrum FK

Çaykur Rizespor-Pendikspor

Muşspor-TÜMOSAN Konyaspor

Beyoğlu Yeni Çarşı-Göztepe

Arca Çorum FK-Alanyaspor

Eyüpspor-Çankayaspor

Fethiyespor-Bandırmaspor

Kahramanmaraş-Erzurumspor

Silifke Belediyespor-Antalyaspor

Sakaryaspor-Gençlerbirliği

Iğdır FK-Orduspor 1967

Karacabey Belediye-Kocaelispor

Trabzonspor-İ.Altyapı Vanspor

Esenler Erokspor-Fatih Karagümrük

TURKUVAZ MEDYA'YA TEŞEKKÜR EDİYORUZ

KURA çekimine TFF Başkan Vekili Mecnun Otyakmaz ve yönetim kurulu üyeleriyle kulüp temsilcileri katıldı. Eşleşmelerin hayırlı olmasını dileyen Mecnun Otyakmaz, "Neredeyse ligimizle yaşıt ve en önemli organizasyonlarımızdan Ziraat Türkiye Kupası futbolumuzun en önemli markalarından biri. Markamızı çok daha güçlendirmek, uluslararası alanda da izlenirliğini artırmak istiyoruz. Bu yolda tüm paydaşlarımızın katkısı ve desteği bize güç veriyor; geleceğe daha da umutla bakmamızı sağlıyor. Ziraat Bankası'na ve kupanın tüm maçlarını yayınlayarak futbolun heyecanını milyonlarca sporsevere ulaştıran Turkuvaz Medya Grubu'na teşekkür ediyorum" dedi.