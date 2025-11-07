Savunmaya nazar değdi!

rabzonspor'da kritik Alanyaspor maçı öncesi can sıkan gelişmeler yaşanıyor. Galatasaray maçında sakatlanan Savic'in yarınki karşılaşmada forma giyemeyeceğinin açıklanmasının ardındanSavic ile birlikte savunmanın bel kemiği olan Ukraynalı stoper, son antrenmanda sakatlık yaşadı. Çekilen MR'ında kas yaralanması tespit edilenAlanya karşısında Savic'in yokluğunda Baniya'nın görev alması beklenirken, Batagov'un yerine ise Okay'ın oynayacağı öğrenildi.