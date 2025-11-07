Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri Vermediyse penaltı değildir
Giriş Tarihi: 7.11.2025

Tedesco, hakemin kararı için yorum yapmaktan kaçındı. İtalyan hoca, “Vermediyse penaltı değildir. Ben takımıma odaklıyım.3 pozisyondan birini atsak kazanmıştık” dedi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Tedesco, beraberlik sonrası, "Büyük bir mücadele oldu. Ön bölgede topu tutamadık. En-Nesyri, Fred ve Duran'ın girdiği üç büyük pozisyon vardı. Birini atmış olsak kazanacaktık. Hakemle ilgili konuşmasam daha iyi olur. Ben takımıma odaklıyım. O pozisyonu hakeme sormak gerekiyor. Geniş bir kadromuz var ve taze oyuncuları oyuna sürmem gerekiyor. 11'de oynayanlar da sonradan girenler de oyuna kalite kattılar" dedi. Kerem'i oynatmaması için "Yorgundu. Beşiktaş maçında bunu görmüş olmanız gerek. Yapmaması gereken kayıplar yapmıştı" ifadelerini kullandı.
