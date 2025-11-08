3 transferle çeyrek finale

Süper Lig'de en yakın rakibinin önünde 4 puan farkla lider olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta topladığı 9 puanla 9. sıraya yükseldi. İlk 8 hedefine yaklaşan sarı-kırmızılı takım, ara transfer döneminde nokta atışı takviyeler yapmaya hazırlanıyor. Savunmaya sol ayaklı stoper arayan Galatasaray cephesi, Milan'dan Pavlovic'in durumunu takip ediyor. 6-8 oynayabilen iki yönlü orta saha ısrarı sürüyor ve Club Brugge'den Onyedika tekrar gündeme geldi.Şubat ayında UEFA listesinde üç değişiklik yapma hakkı olan Galatasaray; savunma, orta saha ve hücum hattını kalitesi tartışılmayacak isimlerle güçlendirmeyi planlıyor.