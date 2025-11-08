3 transferle çeyrek finale

Süper Lig'de en yakın rakibinin önünde 4 puan farkla lider olan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta topladığı 9 puanla 9. sıraya yükseldi. İlk 8 hedefine yaklaşan sarı-kırmızılı takım, ara transfer döneminde nokta atışı takviyeler yapmaya hazırlanıyor. Savunmaya sol ayaklı stoper arayan Galatasaray cephesi, Milan'dan Pavlovic'in durumunu takip ediyor. 6-8 oynayabilen iki yönlü orta saha ısrarı sürüyor ve Club Brugge'den Onyedika tekrar gündeme geldi. Hücum hattına ise ilk aday sezon başında şartları sorulan Atalanta'dan Lookman. Şampiyonlar Ligi'nde çeyrek final hayali kuran sarı-kırmızılılar, ilk 24'ü garantilemesi halinde transferde gaza basacak.
Şubat ayında UEFA listesinde üç değişiklik yapma hakkı olan Galatasaray; savunma, orta saha ve hücum hattını kalitesi tartışılmayacak isimlerle güçlendirmeyi planlıyor.