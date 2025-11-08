Haberler Spor Haberleri Futbol Haberleri 5 gollü maçta kazanan Sivasspor!
Giriş Tarihi: 8.11.2025 15:49

5 gollü maçta kazanan Sivasspor!

Trendyol 1. Lig'in 13. hafta müsabakasında Özbelsan Sivasspor, kendi sahasında Manisa FK'yi 3-2 yendi.

Özbelsan Sivasspor, Trendyol 1. Lig'in 13. hafta müsabakasında evinde Manisa FK'yi konuk etti.

Mücadeleyi ev sahibi Sivasspor 3-2'lik skorla kazanan taraf oldu.

Stat: BG Grup 4 Eylül

Hakemler: Kadir Sağlam, Muhammet Ali Doğan, Murathan Çomoğlu

Özbelsan Sivasspor: Ali Şaşal Vural, Feyzi Yıldırım, Mert Çelik, Okan Erdoğan, Emirhan Başyiğit, Yusuf Cihat Çelik, Charisis (Dk. 36 Özkan Yiğiter), Avramovski (Dk. 46 Kamil Fidan), Luan (Dk. 81 Aly Malle), Kimpioka (Dk. 73 Mehmet Talha Şeker), Badji (Dk. 46 Ethemi)

Manisa FK: Saim Sarp Bodur, Yusuf Talum, Bartu Göçmen, Herelle, Yasin Güreler (Dk. 86 Ada İbik), Toure (Dk. 67 Yunus Emre Yüce), Cissokho, Kadir Kaan Yurdakul (Dk. 73 Fırat İnal), Lindseth, Burak Süleyman, Diony (Dk. 46 Osman Kahraman)

Goller: Dk. 39 Diony (Penaltıdan), Dk. 82 Yusuf Talum (Manisa FK), 45+3 Yusuf Cihat Çelik (Penaltıdan), Dk. 65 ve 83 Emirhan Başyiğit (Özbelsan Sivasspor)

Kırmızı kart: Dk. 60 Ethemi (Özbelsan Sivasspor)

Sarı kartlar: Dk. 25 Avramovski, Dk. 38 Luan, Dk. 77 Okan Erdoğan, Dk. 80 Mehmet Talha Şeker (Özbelsan Sivasspor) 45+1 Yasin Güreler, 45+2 Toure, Dk.90+4 Herelle (Manisa FK)

