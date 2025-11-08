Bodrum FK’dan 5 yıldızlı gösteri

Trendyol1. Lig'de geçen hafta liderliği Esenler Erok'a kaptıran Bodrum FK, dün İstanbulspor'a patladı: 5-0. Ev sahibi ekibi farklı galibiyete taşıyan golleriattı. Bodrum puanını 27'ye yükselterek maç fazlasıyla zirveye kurulurken, sarı-siyahlılar galibiyet hasretini 7 maça (3M/4B) çıkardı. Günün diğer müsabakasında da Sarıyer, sahasında Van Spor'u 2-1 yendi. İstanbul ekibinde golleri Julien Anziani ve Moustopha Camara kaydetti.rakibini devirdi. Van böylece 5 hafta sonra (3G/2B) kaybetti.