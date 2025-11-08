Galatasaray Çağdaş Faktoring, Emlak Konut’a kayıp

Emlak Konut, Halkbank Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 6. haftasında konuk ettiği Galatasaray Çağdaş Faktoring'i 74-68 yendi.
Salon: Başakşehir Spor Kompleksi
Hakemler: Ozan Gönen, Hasan Ok, İsmail Bayram
Emlak Konut: Ferda Yıldız 8, Thomas 23, Macaulay 12, Berfin Sertoğlu 14, Gueye 6, Delaere 6, Melek Uzunoğlu 3, Gizem Başaran Turan 2
Galatasaray Çağdaş Faktoring: Smalls 17, Williams 14, Oblak 4, Ayşe Cora Yamaner 3, Elif Bayram 5, Sude Yılmaz, Sehernaz Çidal, Derin Erdoğan 6, Kuier 19
1. Periyot: 22-15
Devre: 39-32
3 Periyot: 59-52