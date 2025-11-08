Kocaelispor - Galatasaray maçında temsilci değişikliği

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında oynanacak Kocaelispor - Galatasaray maçının üst klasman temsilcisi Ersel Kılıç'ın dayısının vefatı nedeniyle yerine üst klasman temsilcisi Cabir Kaşdemir'in atandığını duyurdu.

TFF'nin resmi internet sitesinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Trendyol Süper Lig'de 9 Kasım Pazar günü saat 17.00'de oynanacak olan Kocaelispor - Galatasaray A.Ş. müsabakasında görevli üst klasman temsilcisi Ersel Kılıç'ın dayısının vefatı nedeniyle yerine Temsilciler Kurulu tarafından üst klasman temsilcisi Cabir Kaşdemir atanmıştır. Türkiye Futbol Federasyonu olarak merhum Aydın Şentürk'e Allah'tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve sevenlerine başsağlığı dileriz" denildi.

