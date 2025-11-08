Messi bombası!

Dünya yıldızlarını kadrosunda bulunduran Galatasaray için flaş bir iddia geldi. Arjantin basınından DSports'un haberine göre;ancak ABD ekibi, Chelsea ve Benfica ile birlikte Cimbom'u da reddetti. Galatasaray cephesinden gelen bilgiler iseyönünde… 8 kez Ballon d'Or kazanan, 4 kez FIFA, 3 defa da UEFA tarafından yılın futbolcusu seçilen, Arjantin ile 1 Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan, Barcelona ile sayısız kupa kaldıran Messi'nin İnter Miami ile sözleşmesi Aralık 2028'de sona erecek.G.Saray forması ile Süper Lig'e adım atan Leo Dubois, futbola erken veda etti. Nantes ve Lyon sonrası sarı-kırmızılılarda oynayan 31 yaşındaki sağ bek, Başakşehir ve Eyüp adına da ter dökmüştü. 13 kez Fransa Milli Takımı forması giyen oyuncu, hayatında yeni bir sayfa açmak istediğini duyurup kariyerine noktayı koydu.