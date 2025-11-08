Savulun! Türkler geliyor

Avrupa kupalarında bu hafta, Galatasaray ve Samsunspor'un şanlı galibiyetlerinin yanı sıra Fenerbahçe beraberliğiyle kapatırlırken ülke puanına 1.000 puan yazıldı. Son üç haftada yoluna kayıpsız şekilde devam ederek hanesine 3.400 puan ekleyen Türkiye, 2025-26 döneminde topladığı 6.200 ile bu sezonun 55 ülke arasında en iyi puanına sahip 10. ülkesi oldu.
Önümüzde ise Fransa (6.642) var. Toplamda 47.000 puanla 9. sıradaki yerimizi sağlamlaştırdık.
Arkamızda aportta bekleyen Çekya ile farkı da bir önceki haftaya göre +0.200 daha artırarak 3.900'e çıkardık. Bu sezonun zirvesinde İngiltere (9.944) yer alırken sıralama Almanya (8.857), İspanya (8.375) şeklinde devam etti. Kıbrıs Rum Kesimi (8.250) sürprize imza atarak 4, bu haftayı galibiyet alamadan bitiren Portekiz (8.000) ise 5 numarada bulunuyor.