Savulun! Türkler geliyor

Avrupa kupalarında bu hafta, Galatasaray ve Samsunspor'un şanlı galibiyetlerinin yanı sıra Fenerbahçe beraberliğiyle kapatırlırken ülke puanına 1.000 puan yazıldı.Önümüzde ise Fransa (6.642) var.Arkamızda aportta bekleyen Çekya ile farkı da bir önceki haftaya göre +0.200 daha artırarak 3.900'e çıkardık. Bu sezonun zirvesinde İngiltere (9.944) yer alırken sıralama Almanya (8.857), İspanya (8.375) şeklinde devam etti. Kıbrıs Rum Kesimi (8.250) sürprize imza atarak 4, bu haftayı galibiyet alamadan bitiren Portekiz (8.000) ise 5 numarada bulunuyor.