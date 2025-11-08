SON DAKİKA: Antalyaspor – Beşiktaş | İlk 11’ler belli oldu…

Beşiktaş, Trendyol Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Hesap.com Antalyaspor ile karşı karşıya gelecek. Corendon Airlines Park Antalya Stadı'nda oynanacak maçta ilk düdük saat 20.00'de çalacak. Mücadeleyi hakem Cihan Aydın yönetecek.

Süper Ligde oynadığı 11 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik, 4 mağlubiyet yaşayan Beşiktaş, haftaya 17 puanla 7. sırada girdi. Ligde oynadığı son 5 maçta sadece 5 puan toplayan siyah-beyazlı futbol takımı, Antalya deplasmanında kazanarak yeniden çıkışa geçmeyi hedefliyor.

İLK 11'LER

ANTALYASPOR: Abdullah, Bünyamin, Giannetti, Ceesay, Dzhikiya, Paal, Soner, Saric, Abdülkadir, Cvancara, Boli.

BEŞİKTAŞ: Ersin, Gökhan, Paulista, Djalo, Rıdvan, Ndidi, Salih, Cengiz, Cerny, El Bilal Toure, Abraham.

SERGEN YALÇIN KULÜBEDE OLAMAYACAK

Siyah-beyazlı takımda teknik direktör Sergen Yalçın, cezası nedeniyle Antalyaspor karşısında takımının başında yer alamayacak.

Fenerbahçe derbisinin ilk yarısında kırmızı kartla tribüne gönderilen 53 yaşındaki teknik direktör, Antalya deplasmanında kulübede görev yapamayacak.

Beşiktaş'ta yardımcı antrenör Murat Kaytaz'ın mücadelede Sergen Yalçın'ın yerine yedek kulübesinde siyah-beyazlı takıma taktik vermesi bekleniyor.

UDUOKHAİ CEZA SINIRINDA

Beşiktaş'ta ligde üç sarı kartı bulunan savunma oyuncusu Felix Uduokhai, ceza sınırında yer alıyor. Süper Lig'de Corendon Alanyaspor, RAMS Başakşehir ve Galatasaray maçlarında sarı kartla uyarılan Uduokhai, Antalyaspor karşısında da sarı kart görmesi halinde 13. haftada Samsunspor ile oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.

EROL BULUT'UN BEŞİKTAŞ'A KARŞI GALİBİYETİ YOK

Antalyaspor Teknik Direktörü Erol Bulut'un teknik adamlık kariyerinde Beşiktaş'a karşı galibiyeti bulunmuyor.

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor, Alanyaspor, Fenerbahçe ve Gaziantep FK'yi çalıştırdığı dönemde siyah-beyazlılara karşı 11 kez rakip olan Bulut, 4 beraberlik ve 7 yenilgi yaşadı.

Erol Bulut, Beşiktaş ile son olarak Gaziantep FK'yi çalıştırdığı 2022-2023 sezonunda karşılaşmış ve mücadele 1-1'lik eşitlikle sona ermişti.