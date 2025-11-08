Teşekkürler Fenerbahçe’de mutluyum

Fenerbahçe'nin bonservisini aldığı ve bu sezonun en istikrarlı isimlerinden biri olan Milan Skriniar, UEFA Avrupa Ligi'nde golsüz biten Viktoria Plzen deplasmanında da savunmada kapı gibi durdu.5 top çalma, 7 uzaklaştırma, 4 sahipsiz top kazanma ve yüzde 95 pas isabetiyle kusursuz bir maç çıkardı. Ayrıca 2 şut engelleme, 1 pas arası ve 2 faul kazandırma karneleriyle defansın her anında etkili oldu.Juventus'un, deneyimli savunmacıyı yakından takip ettiği biliniyor. İtalyan kulübünün başkanı Gianluca Ferrero, 30 yaşındaki oyuncunun savunmadaki liderliğinden çok etkilendiği ve onu takımında görmek istediğini ifade etti.Samandıra'da tüm personelle yakın ilişkiler kuran deneyimli futbolcuya takım arkadaşları da büyük saygı duyuyor.Bu sezon tüm kulvarlarda 18 maça da ilk 11'de çıkan Milan Skriniar, Fenerbahçe'nin en fazla süre (1620) alan oyuncusu oldu.2024-25'in devre arasından bu yana F.Bahçe'de forma giyen Slovak stoper, bu dönem 1, geçen sezon 3 olmak üzere ağları 4 kez havalandırdı.Sağlam savunmasının yanı sıra hücumda da F.Bahçe'ye 2 penaltı kazandırdı.Sarı-lacivertlilerde hiç sakatlanmazken, cezası nedeniyle sadece bu sezon Karagümrük maçında oynayamadı.2029'A kadar sözleşmesi bulunan oyuncu, F.Bahçe'den senelik 8 milyon Euro maaş alıyor.