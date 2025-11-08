Tiago Djalo: “Gol atmak isteyen bir oyuncuyum”

Tiago Djalo, Beşiktaş'ın Antalyaspor'u 3-1 mağlup ettiği maçın ardından konuştu.

Tiago Djalo yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: "Gol attığım için mutluyum ama daha çok kazandığımız için mutluyum. Bugün takım çok iyi iş çıkardı sahada. Rakibimizin attığı golü yemeyebilirdik. Golden sonra işler kötüye gidebilirdi ama izin vermedik. Biraz dinleneceğiz ve sonra çalışacağız. Gabriel Paulista ile oynamak kolay. Benzer kültürden geliyoruz. Birbirimizi iyi tamamlıyoruz. İlk maçtı beraber oynadığımız. Süper Lig'de her maç zor, biz de buna göre davranıyoruz.

Geçen yıl 2 gol atmıştım, gol atmak isteyen bir oyuncuyum. Duran toplara çok çalışıyoruz. İnanmamız lazım. İnandığımız zaman daha da iyi işler çıkaracağız."